2024, il sindaco: “Vorrei, per tutti, il ritorno alla vita vera dopo le tante difficoltà”

“L’anno che verrà? Ci attendiamo di portare a termine tante opere già avviate, come il rifacimento del giardino pubblico Coletti e ad altri cantieri come quello del recupero del Palazzo del municipio, in Piazza del Popolo”.

Il sindaco Rosa Piermattei saluta il 2023 con un po’ di “sano ottimismo”.

I prossimi dodici mesi saranno sicuramente altrettanto impegnativi e sempre sulla strada, già in parte tracciata, del ritorno alla normalità dopo il terremoto del 2016.

“Questo è il pensiero più grande – dice il sindaco – perché purtroppo ci sono ancora troppe famiglie alle prese con una quotidianità che non è normalità. Vorrei, per tutti, il ritorno alla vita vera dopo le tante difficoltà patite per colpa del sisma, della pandemia, delle guerre. Abbiamo bisogno di normalità”.