Volley: le ragazze vincono e restano in vetta, i ragazzi battuti a Macerata

La Tormatic San Severino si porta a casa il derby contro la Rhutten Futura Tolentino vincendo per 3-0 e chiudendo il 2021 come prima forza del girone di serie D.

Partita scoppiettante fin dalle prime battute, grazie alle ragazze ospiti che sono molto agguerrite. La Tormatic fatica un po’ a esprimersi nei migliori dei modi. Tuttavia, seppur con qualche errore di troppo, riesce a strappare il set iniziale lasciando le avversarie a quota 21. Nel secondo set, con gli equilibri ancora stabili, nessuna delle due formazioni riesce a imporsi sull’altra e il risultato viaggia punto a punto. Poi la squadra ospite prova il colpaccio quando sul punteggio di 17-17 infila un break di 4 punti portandosi sul 21-17. Nonostante questo vantaggio costruito, però, una serie di float della centrale Salvetti e le difese stellari del libero Meschini danno la possibilità alla Tormatic di superare le avversarie. Il set lo chiude la centrale Campetella che sul finale piazza un ottimo primo tempo e manda le ragazze al cambio campo con il punteggio di 25-23.

Tolentino subisce il colpo mentre la squadra di coach Mosca continua a mostrare carattere e un bel gioco che le consente di vincere agevolmente il terzo set per 25-18.

Il risultato finale di 3-0 decreta che la Tormatic è squadra da battere.

In campo maschile (serie C) esce sconfitta invece per 3-1 la Sios Novavetro nella nona giornata del girone B contro il “Volley Macerata”. È un brutto “ko” quello subito dai ragazzi di coach Pasquali, che però non deve far perdere entusiasmo alla squadra, visti i risultati ottenuti finora.

Parte benissimo la formazione di casa che si porta avanti 2-0 giocando una pallavolo di alta intensità, mettendo in crisi la linea ricettiva settempedana. La Sios Novavetro cerca di rimanere concentrata e tenta di riaprire la partita. Coach Pasquali scuote la squadra che fa suo il terzo parziale. Il quarto set si gioca punto a punto, con colpi di alta categoria! Volley Macerata trova un break vitale a fine set portandosi sul 21-17. Coach Pasquali corre ai ripari e butta nella mischia Giorgi al posto di Plesca. È proprio il nuovo entrato che si carica sulle spalle la squadra e con una serie di battute float manda in tilt il gioco degli avversari e riacciuffa il punteggio sul 21 pari. I maceratesi però si riprendono portandosi sul 24-22. Dopo aver annullato il primo match point la Sios cede, Volley Macerata chiude la partita 25-23 e si porta a casa 3 punti d’oro.

Viene così salutato il 2021 con un po’ d’amarezza, ma con la certezza che ciò che è stato fatto finora è dettato dal sacrifico e dal lavoro svolto ogni giorno in palestra.