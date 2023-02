La Settempeda organizza per giovedì 2 marzo, alle ore 21, al cineteatro Italia una serata evento di presentazione della storia della S. S. Settempeda attraverso foto, filmati e narrazioni. L’iniziativa è nata da una mia idea in qualità di ex calciatore, ex dirigente e allenatore della società biancorossa, oltreché appassionato e studioso di calcio.

Si tratta di una serata che intende omaggiare, rievocare e far rivivere il percorso di una società sportiva che dal 1925 rappresenta e dà lustro alla nostra città. Un’anteprima del centenario del 2025.

Verranno proiettate, tra le altre molto suggestive, anche delle assolute “chicche” storiche, come ad esempio il filmato inedito della venuta della Nazionale militare a San Severino nel 1978 con Paolo Rossi, Cabrini, Manfredonia eccetera

Si potrà riascoltare un’autentica rarità, come l’inno che accompagnava la nostra squadra biancorossa nel primissimo dopoguerra.

Uno dei miei intenti è quello di riaccendere e rivitalizzare l’interesse e la passione per i colori bianco-rossi e di risvegliarne e trasmetterne l’orgoglio ed il senso di appartenenza.

Per me si tratta del completamento di una specie di trilogia dopo l’organizzazione del 70° anniversario nel 1995 e dopo i tre libri o meglio quaderni sulla storia della società biancorossa.

Una maglia che mi ha regalato grandi soddisfazioni prima come calciatore delle giovanili, poi della prima squadra e in seguito come dirigente e responsabile del settore giovanile.

Spero che tutto questo contribuisca ed aiuti a far riconquistare alla società quelle posizioni di prestigio all’interno del calcio regionale che le competono per blasone e tradizione.

Gabriele Cipolletta