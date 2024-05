Palasport pronto ad accogliere altre “promesse” del basket nazionale

Dopo le suggestive sfide del recente concentramento Under 15 femminile, è la volta dell’Under 15 maschile Eccellenza. Il palasport Ciarapica si tira a lucido per ospitare un altro appuntamento di spessore che rilancia l’intero mondo della palla a spicchi, sospeso a San Severino nell’attività ad alto livello soltanto per il triste evento del lockdown ma tornato ora a pieni giri.

Grazie alla volontà della dirigenza della Rhütten Basket presieduta da Francesco Ortenzi, gli appassionati settempedani potranno vedere all’opera quattro formazioni che si affronteranno con la consueta e collaudata formula.

Si comincia venerdì 17 maggio, alle 16.30, con la sfida tra la Coigem Pallacanestro Vado e la Nutribullet Treviso. Alle 18.30 sarà la volta della B.S.L. San Lazzaro opposta alla Fortitudo Francavilla. Il giorno seguente, sabato 18 maggio, alle 16.30 la vincente della prima partita sfiderà la vincente della seconda, mentre alle 18.30 la perdente della prima partita se la vedrà con la sconfitta della seconda.

Domenica 19, alle 10, la vincente della seconda partita contro la squadra rimanente ed a mezzogiorno la squadra perdente della seconda partita contro l’altra squadra non ancora affrontata, così da far rimanere il verdetto su chi passerà il turno in bilico fino all’ultimo. Altri concentramenti verranno ospitati a Castelraimondo, Tolentino e Recanati. Sarà un bel vedere.

Luca Muscolini