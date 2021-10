Secondo turno di Coppa: Settempeda nel girone 5 con Matelica e Urbisaglia

La Settempeda lavora in vista del prossimo impegno di campionato (sabato ore 14.30) che propone la difficile trasferta contro l’imbattuta capolista Elfa Tolentino.

Intanto arrivano novità per la Coppa Marche.

I biancorossi, che si sono qualificati (una vittoria e un pari), hanno conosciuto il nuovo girone e il nome dei rivali. Del gruppo 5 fanno parte, oltre alla Settempeda, il Matelica Calcio e l’Urbisaglia, formazioni già rivali nel torneo di Prima.

Si parte il 27 ottobre, ma la Settempeda resterà a guardare dato che sarà la prima a riposare. E così i biancorossi scenderanno in campo nella seconda giornata, il 17 novembre, e nella terza, il 15 dicembre. Per sapere chi sarà il primo avversario e la sede del match bisognerà attendere il responso del confronto inaugurale fra le altre due compagini che si disputerà in casa del Matelica.

RP