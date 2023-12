Giovedì 14 dicembre al Relais Villa Fornari di Camerino si è tenuto un simposio scientifico sull’attività svolta nell’anno 2023 dall’Unità operativa di Ortopedia e traumatologia dell’ospedale di Camerino diretta dal dottor Leonardo Pasotti.

Sono intervenuti Renzo Marinelli, consigliere regionale e capogruppo della Lega in Regione, e il sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli.

Con l’occasione sono stati invitati i medici, gli infermieri, i fisioterapisti dell’Ortopedia, di Anestesia e rianimazione, del Blocco operatorio, di Chirurgia, Medicina, Cardiologia e della Direzione sanitaria.

Si è parlato del raggiungimento degli obiettivi ministeriali, dei volumi minimi di chirurgia protesica del ginocchio e delle fratture di femore.

È stato anche evidenziato il trend positivo per ciò che concerne la chirurgia artroscopica che rende il reparto centro di eccellenza per la regione.

Al termine del simposio i presenti sono stati allietati da una cena al Relais e dall’esibizione live del duo perugino composto da Letizia e Giovanni.

Il dottor Pasotti ringraziando i numerosi presenti ha augurato buone feste e si è riproposto di organizzare nuovi eventi per il 2024.

Durante la serata è stata ricordata la figura straordinaria di Tiziana Lacchè, coordinatrice del Blocco operatorio scomparsa prematuramente.