Non sbaglia l’ultimo appuntamento con il campionato per il 2023 il Serralta che si impone nel match casalingo sul Fabriano con un netto 4-1 cogliendo il terzo successo di fila, il dodicesimo in totale. Tre punti che confermano la leadership solitaria in classifica e la forza di una squadra che non sbaglia nulla da settimane e che viaggia a vele spiegate in cima alla classifica mantenendo sette lunghezze di vantaggio sul Frasassi e nove sulle altre inseguitrici più vicine. Alla ripresa delle ostilità, 12 gennaio 2024 dopo la sosta per le festività, con la fine dell’andata, le rivali potranno accorciare sul Serralta che osserverà il proprio turno di riposo per poi tornare in campo la settimana seguente per il derby interno contro il Camerino che aprirà il girone di ritorno.

La cronaca

Serralta che è chiamato a giocare l’ultimo turno di campionato dell’anno in casa contro il Fabriano prima del meritato riposo, fino al 19 gennaio per i settempedani, grazie alla pausa natalizia. L’avvio di partita vede i gialloblù subito concentrati e decisi tanto da sbloccare subito il risultato dopo soli cinque minuti. E’ Bonci a fare centro al termine di un’azione personale che lo vede recuperare palla, scattare sulla sinistra ed infilare sotto la traversa con un tiro di punta precisissimo. Il Fabriano risponde subito reagendo con buone iniziative culminate con il pari al 12’ per merito di Costarelli che mette dentro con un tocco ravvicinato. Ci mette quattro minuti il Serralta a tornare in vantaggio grazie ad una prodezza di Nardi che prende palla, si gira e con uno splendido “scavetto” salta il portiere trovando il bersaglio grosso. Nel finale di tempo è abile il Serralta a trovare il 3-1 con Pellegrini che da fuori area trova il pertugio per mandare la palla in rete. Il secondo tempo non appare brillante, anche perché gli ospiti non trovano modo di farsi pericolosi mentre i locali non sono chiamati ad impegnarsi a fondo perché essendo in vantaggio non hanno bisogno né motivo di accelerare o forzare il ritmo. La gestione dei ragazzi di Gentilucci è molto buona e sicura anche se in alcuni casi i locali non disdegnano tentativi dalle parti di Petrone che riesce comunque a neutralizzare. Cosa che, invece, al giovanissimo portiere(classe 2006)non riesce al 14’ quando capitan Liuti, servito da Pellegrini, mette in porta con un preciso tiro che sancisce il 4-1 finale. Serralta che chiude con un’altra positiva prestazione e con l’ennesima vittoria che regala il titolo di campione di inverno al team gialloblù con un turno di anticipo segna evidente che in queste prime 12 giornate c’è stata una squadra superiore a tutte le altre e che chiude in testa a metà cammino con pieno merito.

Le formazioni

SERRALTA: Vignati, Luciano, Cicconi, Paciaroni, Bonci, Gustavo, Liuti, Pellegrini, Zagaglia, Guilherme, Piccinini, Nardi. All. Gentilucci

FABRIANO: Petrone, Silvestrini, Berionni, Costarelli, Maglio, Mercanti, Ranaldi, ZarfaouiPassei, Feth. All. Spilli

Roberto Pellegrino