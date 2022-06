Lo studente Daniele Eugeni della classe terza di Chimica dell’Istituto tecnico “Divini” ha brillantemente concluso, presso la prestigiosa sede dell’Istituto italiano studi filosofici di Napoli, la propria partecipazione alla nona edizione del concorso “Adotta Scienza ed Arte nella tua classe”, classificandosi quinto nella graduatoria nazionale dell’eccellenza del Ministero dell’Istruzione.

Tale progetto nazionale tende a costruire un ponte tra scienza e arte in modo coinvolgente e naturale, sottoponendo all’attenzione degli studenti un’ampia gamma di citazioni di illustri artisti e studiosi di scienza, ognuna accompagnata da commento interpretativo e biografia. Partendo proprio dalle celebri parole di questi grandi uomini, gli alunni devono realizzare un elaborato (ad esempio un’opera grafica, foto, manufatto), traendo proprio ispirazione dall’aforisma scelto, accompagnato da un commento personale.

I lavori dei ragazzi, esposti in rete in forma anonima, sono valutati sulla base di apprezzamenti e condivisioni sui social e successivamente vengono sottoposti al giudizio di una giuria internazionale di scienziati, artisti, docenti e comunicatori. L’ultimo step di questo progetto-concorso ha coinvolto gli studenti in un incontro online, in cui i finalisti sono stati invitati a descrivere e “difendere” la loro opera, di fronte alla giuria e ad una platea virtuale composta da alunni finalisti e docenti da tutta Italia.

Il concorso si è concluso quest’anno a Napoli con la consegna dell’attestato e della targa celebrativa per lo studente Daniele Eugeni, un onorevole epilogo per il “Divini” che ha già partecipato a ben sette edizioni di questa competizione didattica, sempre con ottimi risultati.

Un particolare ringraziamento va alla professoressa Battistini, referente del progetto, al dirigente scolastico Sandro Luciani e alla professoressa Diletta Maria Servili per aver creduto nel progetto, nonché ai docenti Laura Mattioli, referente del concorso per la classe, e Massimo Corona, per la disponibilità e la professionalità sempre dimostrate nel corso delle numerose edizioni del concorso.