A cinquant’anni dalla morte dell’intellettuale marchigiano Claudio Claudi, la Fondazione Claudi vuole omaggiare la sua opera tramite l’allestimento di una mostra nelle stanze del Palazzo Claudi di Serrapetrona.

Con la curatela del professor Gabriele Codoni, responsabile dell’archivio storico della Fondazione, e dell’architetto Ilde Cipolletti, l’esposizione ripercorre i momenti più importanti della biografia di Claudi allo scopo di favorire nel visitatore un vero e proprio percorso di immedesimazione con la vita dell’autore, come “toccare con mano” la sua biografia.

In ciascuna stanza del Palazzo sono ricreati alcuni degli ambienti più importanti della sua vita, tra cui il caffè fiorentino delle Giubbe Rosse, Piazza del Popolo a Roma, un salotto romano, una camera universitaria. Con un interessante progetto grafico, l’allestimento degli ambienti è stato ideato per aiutare il visitatore a relazionarsi e a immedesimarsi con la vita dell’autore, misurandosi con il suo pensiero e la sua opera ricca di spunti e di riflessioni.

Con il contributo del regista maceratese Leonardo Ranzuglia, dell’attrice tolentinate Giulia Merelli e dell’attore Giacomo Rosselli, che ha interpretato Claudio Claudi, sono stati realizzati dei video-racconti e delle interviste, fruibili dal pubblico, sempre per capirne meglio il pensiero e l’opera poetica e narrativa.

La mostra, patrocinata dalla Regione Marche e dal Comune di Serrapetrona, sarà inaugurata sabato 18 giugno alle ore 17.30 con la presentazione da parte dei curatori e l’intervento dei poeti Davide Rondoni e Claudio Damiani.

Dopo il buffet offerto dalla Fondazione Claudi, alle ore 21, si terrà la performance inaugurale “Io sono Io: 4 arti in cerchio”, ispirata ad alcuni testi di Claudio Claudi, con la partecipazione di Giulia Merelli, Genny Ceresani (danzatrice), Serena Abrami (cantautrice), Monica Del Carpio (violoncello).

La mostra resterà aperta a Palazzo Claudi fino al 18 dicembre nei giorni di sabato (ore 15.30-19.30) e domenica (ore 10.30-12.30 e 15.30-19.30), unitamente alla mostra sui Fossili, curata dal Comune di Serrapetrona, che già ha riscosso una notevole presenza di visitatori.