La musicoterapia usata come mezzo di guarigione, come aiuto somatico e psicologico, come supporto individuale e collettivo per le persone. Ne è ambasciatrice “Emily”, nome d’arte di Claudia Lancioni, la nostra concittadina che vive e lavora a Bologna da qualche anno. Nel capoluogo emiliano collabora con varie associazioni ed enti come, ad esempio, con l’ospedale privato Villa Laura, il Centro Broccaindosso, l’Aps Broccaindosso. Dal 2011 ha iniziato a specializzarsi in musicoterapia presso il Cep di Assisi, ma ha avuto anche la possibilità di studiarla, attraverso delle borse di studio, presso i centri di ricerca di Jyvaskyla (Finlandia) e di Nanterre (Francia).

Psicologa, operatrice reiki, cantante, eclettica, poliedrica: queste le varie sfaccettature di Claudia che ha interessi di ampio spettro, ha vissuto esperienze formative e culturali di vario tipo, ha viaggiato tanto, conosce diverse lingue ed è stata in più Paesi europei, sperimentando musiche di varie provenienze. Lei ama definirsi una “artista-scienziata”, che cerca i modi migliori per coadiuvare l’arte con la mente, anche e soprattutto a scopo terapeutico. Ora sta organizzando una serata di presentazione dal titolo “Scoprire se stessi attraverso la musica e il canto” per proporre laboratori espressivi a bambini, adolescenti e adulti. La data sarà quella del 22 gennaio 2024.

Inoltre Claudia aprirà a breve un canale YouTube, “Emily the singer”, per farsi conoscere come cantante, altra attività curata sin da piccola e proseguita con performance da solista, in gruppi corali e in gruppi musicali. Peraltro, proprio come cantante, ha partecipato la scorsa estate alla “Notte in talent – 2^ edizione” e ha vinto un anno di lezioni private di canto alla scuola di metodo di canto posturale di Beatrice Sarti, oltre che la possibilità di registrare un brano presso lo studio di registrazione di Antonio Rimedio.

Per chi fosse interessato può seguire Claudia Lancioni tramite i canali social Instagram (cantocometerapia_bologna, emily_thesinger), Facebook (Psicologa – dott.ssa Claudia Lancioni) e Tik Tok (emily_the_singer) ovvero sul sito www.claudialancioni.it (che è ancora in fase di costruzione, grazie all’operato del grafico e web developer camerte Stefano Armoni). Per contatti: psicologaclaudialancioni@gmail.com.