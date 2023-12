Da parecchi giorni ormai è fuori servizio il bancomat delle Poste, in via Gorgonero. Molti lettori del Settempedano ci hanno segnalato questo problema; abbiamo soprasseduto fiduciosi che l’azienda avesse presto risolto la questione. Invece il disagio si protrae, tant’è che stamattina – sabato 9 dicembre – interviene con una lettera aperta anche il sindaco Rosa Piermattei per sollecitare la società Poste italiane al ripristino del Postamat.

Con una missiva indirizzata al responsabile dell’area centro nord e al direttore della filiale di Macerata, e inoltrata per conoscenza al direttore della filiale locale, il primo cittadino settempedano – a nome dei molti utenti del servizio – ha domandato un pronto intervento per la riparazione dello sportello, ormai fuori uso da tempo.

“L’assenza dello sportello automatico – spiega Rosa Piermattei – provoca file all’esterno della filiale o costringe gli utenti a recarsi presso altri centri. Considerato che il Postamat all’ufficio di via Gorgonero risulta estremamente importante per offrire un servizio fondamentale, si sollecita il ripristino dello stesso”.

Il Settempedano, dal canto suo, aggiunge un quesito su cui riflettere.

Visto che ogni macchina può rompersi (è nelle cose) e che la riparazione o sostituzione ha sempre avuto tempi biblici (non è la prima volta che si verifica questo disservizio), la domanda è… Ma San Severino, con i suoi 12 mila abitanti, non può avere un secondo Postamat attivo sul proprio territorio?