Grande risultato quello conquistato dalle ragazze della danza sportiva che si sono classificate al secondo posto assoluto nella gara valida per la fase nazionale dei Giochi studenteschi.

Enorme la soddisfazione per aver centrato questo risultato importante sia per le quattro giovani atlete – Sofia Madonna, Alessia Sorino, Letizia Ceci e, Anita Padovan – sia per la professoressa Lavinia Romagnoli, che ha seguito tutto il progetto, e per la loro insegnante presso lo Studio Dance Academy, Federica Agostinelli, la quale si è occupata della supervisione tecnica.

Un piazzamento significativo che dimostra la bontà del lavoro svolto da parte di tutte le componenti della squadra e la qualità delle atlete che hanno affrontato la competizione rappresentando l’Istituto scolastico “Tacchi Venturi” di San Severino.