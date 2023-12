Momento opaco della Rhütten San Severino che tiene in difesa ma non mette in mostra a Pedaso il suo miglior attacco, finendo al termine per cedere per 68-48. Il copione del match è sembrato chiaro fin dal primo quarto, al termine del quale i rivieraschi conducevano di 9; all’intervallo lungo la situazione per capitan Cruciani e soci è per giunta peggiorata: 36-21. L’unico periodo che ha visto svettare gli ospiti di Sparapassi è stato il terzo, conquistato dai biancorossi ma per l’inezia di mezzo canestro (12-13). Troppo poco per poter sperare in una rimonta che infatti non si è concretizzata. «Abbiamo fatto vedere buone cose in difesa – analizza il diesse Guido Grillo -, ma è un periodo in cui, pur riuscendo a costruire buone soluzioni di tiro, non siamo precisi nelle conclusioni. Fra le note liete l’esordio di Piermattei, che si sta allenando con noi da circa un mese e che ci concede di completare il roster quando perdurano le assenze e la prima partita con noi dell’esperto Alessio Sorci, alla ricerca ovviamente della condizione migliore ma che è già un punto di riferimento per la squadra. Sabato abbiamo dovuto fare ancora a meno di Della Rocca, in fase comunque di recupero totale, Uncini e Vignati. Quest’ultimo ha scontato la seconda ed ultima giornata di squalifica e potrà tornare utile nella seconda trasferta consecutiva che ci vedrà sfidare il temibile Ascoli a domicilio». Palla a due alle 19 di sabato 9 dicembre, al Palabasket di via Spalvieri di Ascoli Piceno con l’obiettivo di invertire il trend negativo del momento in casa Rhütten.

PALLACANESTRO PEDASO – RHÜTTEN SAN SEVERINO 68-48

PEDASO: Stampatori 12, Monteriù 16, Confaloni 12, Colasanti, Acciarri 6, Brahimaj 6, Cognigni n.e., Monterubbianesi, Barbarossa, Pacioni 7, Francesconi n.e., Moriconi 9. All. Cervellini

RHÜTTEN: Piermattei 2, Magnatti, Fianchini, Grillo, Cruciani 3, Severini 10, Bibini, Potenza 9, Tiranti 7, Ortenzi 2, Sorci 9, Strappaveccia 6. All. Sparapassi

Note: parziali 21-12, 15-9, 12-13, 20-14; progressivi: 21-12, 36-21, 48-34, 68-48; usciti per 5 falli: Pacioni (Pedaso) e Magnatti (Rhütten).

Luca Muscolini