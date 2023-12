Colpaccio della Vigor Montecosaro che sbanca il campo della Settempeda e torna in vetta restituendo il sorpasso ai rivali di giornata come era successo, a parti invertite, la scorsa settimana. I biancorossi conoscono la seconda battuta d’arresto del torneo, la seconda in casa, nel big match dell’undicesimo turno e dopo una gara complicata sia per il valore dell’avversario sia per la giornata non delle migliori resa ancora più difficile dall’immediato vantaggio della Vigor che ha permesso agli ospiti di giocare nel modo ideale dal punto di vista tattico per poter sfruttare al meglio le loro caratteristiche e qualità. E’ stata letale la Vigor nelle ripartenze, soprattutto nella ripresa, puntando sul rapido e tecnico Tulli, il migliore in campo (doppietta e assist), che ha saputo mettere in crisi la retroguardia biancorossa con la sua velocità e sugli errori biancorossi. Una Settempeda che ha giocato un buon primo tempo poi nella seconda frazione ha peccato di incisività, di velocità di idee e di gambe andando in confusione patendo anche un pizzico di nervosismo, soprattutto dopo il raddoppio ospite che ha chiuso i giochi. Settempeda che mastica amaro e che deve ora reagire da subito per riprendere la marcia e dovrà farlo fin dalla prossima sfida, quella di Cingoli.

La cronaca

Al “Soverchia” va in scena la sfida al vertice fra la capolista Settempeda(21 punti) e la più immediata inseguitrice la Vigor Montecosaro (20 punti). Locali che recuperano dal primo minuto Marcaccio e Castellano, mentre gli ospiti presentano il solito 3-5-2 senza Reucci e Kevin Cicconofri (squalificati). Dura poco la fase di studio del match visto che il risultato cambia immediatamente perché la Vigor trova il vantaggio su palla inattiva dopo appena dieci minuti. Spiovente da sinistra che scende a centro area dove Tulli, lasciato libero, batte al volo con il piatto destro trovando l’angolino basso alla destra dell’incolpevole Caracci. Per la Vigor è un bel “colpo” perché tatticamente il match si mette dalla parte giusta per poter giocare sfruttando le caratteristiche migliori. La partita ora la fa la Settempeda che guadagna campo e attacca contro avversari che si chiudono per aspettare e ripartire. Al 22’ bella azione biancorossa con scambio Dolciotti/Gianfelici con quest’ultimo che incespica al momento del dribbling quindi Eclizietta non riesce a deviare un cross perché anticipato da un avversario. Al 36’ punizione dal limite di Montanari che sorvola di poco la traversa. Poche le occasioni create dai locali che hanno trovato difficoltà ad aggirare il muro giallorosso. Sembra promettere bene in avvio di ripresa la Settempeda, ma le buone intenzioni durano poco. Al 12’ primo campanello d’allarme per la difesa biancorossa. Tulli resiste a Marcaccio e va al cross da destra con un rasoterra che arriva a Bernabei che quasi sulla linea va in scivolata alzando sopra la traversa in modo clamoroso. Passano cinque minuti e il raddoppio ospite è cosa fatta. Retropassaggio di Tacconi verso Caracci con palla corta che vede il portiere andare in contrasto con Tulli che si ritrova la sfera sui piedi per la più comoda conclusione verso la porta vuota. Al 20’ Tulli va in pressing su Tacconi e ruba palla per poi involarsi verso l’area dove viene stoppato dall’ottimo intervento in scivolata di Mulinari. Al 29’ calcio piazzato per la Vigor con traiettoria a scendere verso il palo lontano con Caracci costretto alla deviazione per mettere in angolo. Al 37’ la Vigor Montecosaro piazza il tris con un altro contropiede letale. Scatto dell’incontenibile Tulli che va verso l’area per servire poi un assist preciso in mezzo all’accorrente Bartolini che controlla e con il destro supera Caracci con un tiro a mezza altezza. Cala qui il sipario sulla sfida di vertice che premia con merito la Vigor.

Tabellino

SETTEMPEDA-VIGOR 0-3

RETI: pt 10’ Tulli, st 17’ Tulli, st 37’ Bartolini

SETTEMPEDA: Caracci, Quadrini (20’ st Sfrappini), Montanari, Silla, Tacconi, Marcaccio, Gianfelici (1’ st Mulinari), Dolciotti, Cappelletti, Castellano, Eclizietta. A disp. Scattolini, Codoni, Copani, Lazzari, Maffei, Ronci. All. Ferranti

VIGOR MONTECOSARO: Renzi, Tidei, Beruschi, Pepi, Marcantoni, Bernabei (25’ st Filacaro), Bartolini (44’ st Cicconofri), Tulli (42’ st Morbidoni), Lovascio, Baiocco (31’ st Di Biagio), Biondi (42’ st Lelli). A disp. Calligari, Garofalo, Micucci, Guermandi. All. Pierantoni

ARBITRO: Caporaletti di Macerata

NOTE: ammoniti: Castellano, Eclizietta, Marcaccio, Biondi. Angoli: 1-4. Recupero: pt 1’. St 4’

Roberto Pellegrino