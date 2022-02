Semaforo rosso (0-2) per la Settempeda col Casette Verdini

Il Casette Verdini si conferma avversario ostico in questa stagione per la Settempeda che, dopo aver ceduto il passo nella gara d’apertura della stagione, si arrende di nuovo ai granata nella prima giornata di ritorno. Al Comunale termina 2-0 per gli ospiti che vincono con merito una partita che li ha visti giocare con attenzione e bravura. Squadra molto ben organizzata quella di Lattanzi che non ha concesso niente e sbagliato pochissimo: difesa organizzata, centrocampo ordinato e attacco pericoloso. Insomma, un risultato che ci sta e che è fedele testimonianza di quello che ha detto il campo. La Settempeda, invece, interrompe la serie positiva (sei turni) e torna ad alla sconfitta (seconda in casa) dopo una prova sotto tono, poco brillante e poco lucida. L’approccio è stato sbagliato e ha indirizzato il match. Un ko che ci può stare anche perché ci sono i meriti innegabili dei rivali. Settempeda sfortunata negli episodi che potevano magari cambiare le sorti del confronto(vedi il rigore concesso al Casette e subito dopo penalty a favore non sanzionato), ma le cause della prova non buona sono senz’altro altre. Ora urge resettare tutto e tornare a lavorare al meglio pensando al prossimo impegno che sarà sul campo del Camerino (sabato 26 ore 15).

Cronaca

Il Comunale accoglie a distanza di sette giorni un’altra gara della Settempeda che affronta il Casette Verdini per la prima di ritorno. Sfida interessante con vista play off tra due squadre divise da soli due punti (sesti gli ospiti a quota 24; settimi i locali a 22). Quasi al completo la formazione granata guidata da Lattanzi che vara un 4-4-2 compatto e ordinato che verte su difensori esperti e su avanti veloci e ficcanti. Mister Ruggeri viste le tante assenze (fra le quali spicca quella di Mariselli decisivo contro il Pioraco) ha poche scelte e le uniche sono obbligate. Confermato il 4-2-3-1 che aveva convinto nel turno precedente: Caracci tra i pali; difesa in linea con Campilia, Forresi, Mulinari e Botta; Broglia e Rossi in mediana; Ulissi prima punta; sulla trequarti Panicari, Minnucci e Del Medico (quest’ultimi due in una nuova posizione). Che possa essere un pomeriggio complicato per la Settempeda lo si capisce subito, dato che dopo appena venti secondi Cirulli calcia sull’esterno della rete. L’approccio migliore è quello degli ospiti che sembrano sicuri e spigliati, mentre i biancorossi appaiono distratti e insicuri. Al 5’ lo stesso Cirulli mette dal fondo un pallone ottimo per Ramadori che da posizione vantaggiosa manca il pallone. Il tentativo dal limite di Broglia (sinistro largo) è un fuoco di paglia perché la Settempeda fatica ad uscire dalla propria metà campo. Il casette insiste e lo fa prima con Ramadori che calcia da posizione defilata sfiorando la traversa poi con Di Francesco che manda un pallonetto fuori di poco. Il gol ospite è nell’aria e giunge al minuto 12. Leggerezza difensiva dei biancorossi che consentono a Di Francesco di prendere palla e di entrare in area. Destro rasoterra in diagonale che Caracci devia in tuffo con pallone che resta giocabile per Ramadori che con il sinistro mette facilmente in porta da pochi passi. La replica della Settempeda è un’azione personale di Botta che avanza dalle retrovie palla al piede fino ad arrivare al tiro dal limite che è facile preda di Grifi. Al 23’ Telloni si ritrova un comodo pallone a centro area da calciare verso la porta ma colpisce male. Fino all’intervallo la gara diventa più equilibrata e c’è poco da annotare anche perché la Settempeda non riesce ad aumentare i giri del motore e non ha chance per essere pericolosa tanto che il Casette tiene il minimo vantaggio fino al riposo. Si ricomincia con i biancorossi che spostano di posizione Del Medico e Minnucci ed è quest’ultimo a provarci di testa sugli sviluppi di un corner con un colpo di testa che risulta pericoloso tanto che Russo deve opporsi quasi sulla linea rinviando di testa. Al 12’ l’episodio che dà il colpo del ko ai locali. Telloni scatta sulla destra e arriva in area lanciato in velocità. Caracci decide per l’uscita andando a “sbattere” sul numero 7. Prima palla e poi avversario? Può sembrare così la dinamica del contrasto ma l’arbitro Vagnoni di Fermo è di parere opposto e fischia fallo dell’estremo biancorosso. Rigore per i granata fra le proteste, inutili, dei settempedani. Russo va sul dischetto e piazza il sinistro nell’angolino spiazzando Caracci. Entra Capenti per Foresi per dare più consistenza all’attacco. Proteste biancorosse che ritornano più avanti quando Broglia in piena area va giù su intervento deciso di capitan Tacconi che rinvia colpendo un po’ tutto, ovvero palla e gambe del “collega” capitano. Intervento che sembrerebbe punibile con la massima punizione(in sedici turni la Settempeda non ha ancora ricevuto un rigore a favore…) ma l’arbitro fa proseguire. Prima di questo episodio, che avrebbe potuto rendere frizzante il finale di partita, ci aveva provato Ulissi su punizione dal limite con un destro morbido che finisce sul fondo dopo aver toccato la base del montante alla destra di Grifi. A metà ripresa si mette in mostra Telloni, uno dei migliori: l’esterno destro granata scatta a destra e poi crossa verso Di Francesco che controlla e calcia trovando pronto Mulinari al rinvio davanti alla propria porta; poi altra discesa sulla destra e cross sotto porta con Campilia e Caracci a sbrogliare in qualche modo il pericolo. Iniziano i cambi. Lattanzi mette forze fresche per gestire il doppio vantaggio; Ruggeri può pescare poco dalla panchina e può inserire solo giovani come Lullo, Rossi Jacopo e Menichelli che hanno così modo di farsi vedere per qualche minuto. Negli ultimi 20 minuti, recupero compreso, non accade nulla e si gioca per onore di firma e il match va in archivio con la vittoria del Casette verdini che festeggia un colpo esterno importante, mentre la Settempeda esce delusa e amareggiata per una prova non all’altezza.

IL TABELLINO

SETTEMPEDA-CASETTE VERDINI 0-2

MARCATORI: pt 12’ Ramadori, st 12’ Russo su rigore

SETTEMPEDA: Caracci, Forresi (16’st Capenti), Botta, Broglia, Campilia, Mulinari (38’st Rossi Jacopo), Panicari (42’st Menichelli), Rossi, Ulissi, Minnucci (35’st Lullo), Del Medico. A disp. Palazzetti, Crescenzi, Falistocco, Ronci, Copani. All. Ruggeri

CASETTE VERDINI: Grifi, Verdicchio, Polinesi, Quadrini (35’st Aquino), Menchi, Tacconi, Telloni (29’st Silvestroni), Russo, Di Francesco, Ramadori (35’st Maluccio), Cirulli (18’st Tidiane). A disp. Morlacco, Valentini, Tidei, Conforti. All. Lattanzi

ARBITRO: Vagnoni di Fermo

NOTE: spettatori 150 circa. Nessun ammonito. Angoli: 2-2. Recupero: pt 1’, st 4’

Roberto Pellegrino