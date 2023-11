La sezione dell’Associazione nazionale Carabinieri di San Severino ha celebrato anche quest’anno la ricorrenza della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma, con una cerimonia religiosa officiata nella basilica di San Lorenzo in Doliolo dal nuovo parroco, padre Luciano Genga dell’ordine dei Frati minori.

Presenti anche il sindaco Rosa Piermattei e il presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata.

A rappresentare l’Associazione c’erano il presidente della sezione, maresciallo maggiore Decio Bianchi, il vice presidente, luogotenente Francesco Losurdo, i componenti del consiglio direttivo, gli iscritti con le loro famiglie.

Alla celebrazione hanno preso parte anche il comandante della locale stazione dei Carabinieri, luogotenente Massimiliano Lucarelli, e il vice comandante della Polizia locale, vice commissario Fabiana Forconi.

Nell’Arma il culto alla “Virgo Fidelis” iniziò subito dopo l’ultimo conflitto mondiale per iniziativa di mons. Carlo Alberto Ferrero di Cavallerleone, Ordinario militare d’Italia. La scelta della Madonna “Virgo Fidelis”, come patrona dell’Arma, è indubbiamente ispirata alla fedeltà che, propria di ogni soldato che serve la Patria, è caratteristica del carabiniere che ha per motto: “Nei secoli fedele”.

L’8 dicembre 1949, Papa Pio XII, proclamava ufficialmente Maria “Virgo Fidelis Patrona dei Carabinieri”, fissando la celebrazione della festa il 21 novembre, in concomitanza della presentazione di Maria Vergine al Tempio.