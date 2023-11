E’ un rullo compressore il Serralta che inanella la sesta vittoria consecutiva in campionato andando a violare con un perentorio 4-0 il sempre difficile campo di Sforzacosta contro la squadra di casa che è sempre un rivale ostico da affrontare. Squadra gialloblù in grande forma, sempre sul pezzo, ottime prestazioni corali e singoli che rispondono al meglio. Anche in questa circostanza, pur con alcune assenze importanti, il gruppo non ha fallito l’esame giocando un ottimo match tanto da regalarsi l’ennesima settimana da capolista. Molto bene Rocci, Sparvoli e il portiere Palazzetti autore di un paio di pregevoli interventi con cui mantiene inviolata la propria porta. Menzione particolare per Bambozzi, autore di tre asssist, e per Rapaccioni, sempre fra i migliori, che trova il primo gol stagionale. Nel prossimo turno arriva a San Severino la Carima Macerata.

La cronaca

C’è la trasferta a Sforzacosta (terza della classe) per la capolista Serralta che non mostra timori né problemi ad approcciare un match insidioso. La partenza dei gialloblù è perfetta tanto che dopo 11’ arriva il vantaggio. Rapaccioni pesca Vissani che infila con precisione il portiere. Al 27’ Il Serralta fa bis. Punizione di Bambozzi che scende sul secondo palo dove Cappellacci è pronto a deviare in rete di testa. Messo al sicuro il risultato, il Serralta può gestire e controllare li avversari che stentano a farsi pericolosi. Identico copione nella ripresa con i gialloblù che riescono ad arrotondare il punteggio. Al 23’ Bambozzi è abile a servire per vie centrali Lacchè che trova un gran tiro che si infila sotto l’incrocio alla sinistra del portiere. Il quarto e ultimo gol del pomeriggio (32’) è opera di Rapaccioni che sfrutta un altro passaggio di Bambozzi per mettere in porta con un preciso diagonale rasoterra. Match chiuso e altri tre punti in cassaforte per rinforzare il primato.

SERRALTA: Palazzetti, Sparvoli, Crescenzi (77’ Baruni), Rocci, Angeloni, Cruciani, Rapaccioni (77’ Magnapane), Lacchè, Vissani (46’ Fabrizi), Bambozzi (82’ Cambriani), Cappellacci (69’ Sfrappini). A disp. Spadoni, Magarelli, Paciaroni, Bernabei. All. Masciani

Roberto Pellegrino