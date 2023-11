Per questo rappresentanti dell’Ente comunale, rappresentanti Unicef, bambini e ragazzi della città con le loro famiglie si ritroveranno in Piazza del Popolo, davanti al municipio, alle ore 18.30 per sottolineare con la propria presenza l’importanza della ricorrenza e invitare a riflettere sui temi dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, soprattutto in questo periodo in cui i bambini stanno vivendo, loro malgrado da protagonisti, la guerra.

La foto narrerà, con l’immagine, la risposta emotiva della nostra città a questo tema.

Inoltre già da sabato 18 novembre si possono ammirare, negli esercizi commerciali della città gli elaborati grafici e gli artefatti prodotti dai bambini delle Scuole dell’Infanzia per celebrare tale importante ricorrenza.

L’iniziativa avrà poi un seguito importante nel pomeriggio di sabato 2 dicembre, quando tutte le sezioni e le classi dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi” allestiranno, in Piazza del Popolo, con l’indispensabile supporto del Comune, una mostra dei lavori prodotti al fine di raccogliere fondi per supportare i progetti Unicef di sostegno ai bambini coinvolti nelle guerre e sostenere il progetto interno all’Istituto di aiuto alle fragilità.