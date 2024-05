La Croce rossa italiana compie 160 anni di vita

In occasione della Giornata mondiale della Croce rossa e Mezzaluna rossa, nella notte scorsa – tra mercoledì 8 e giovedì 9 maggio – la facciata del Municipio è stata illuminata di rosso mentre, per tutta la settimana, sul balcone esterno sventola il vessillo dell’organizzazione. Inoltre, il sindaco Rosa Piermattei ha ricevuto dai volontari del locale Comitato della Cri la bandiera nel corso di una breve cerimonia ufficiale di consegna.

L’Amministrazione comunale settempedana partecipa così, anche quest’anno, alle iniziative dedicate ai 14 milioni di volontari che, in tutto il mondo, si adoperano per portare un aiuto a chi ha bisogno. La ricorrenza coincide con il giorno dell’anniversario della nascita di Henry Dunant, premio Nobel per la pace e padre dell’umanitarismo moderno, avvenuta nel 1828.

Il 2024 poi è un anno particolare per la Croce rossa italiana, visto che si festeggiano i 160 anni di attività.

Il 15 giugno 1864 veniva infatti fondato, a Milano, il Comitato dell’Associazione italiana per il soccorso ai feriti ed ai malati in guerra. Da allora la storia della Cri si è intrecciata con la storia d’Italia: nei momenti belli, nei grandi eventi, nei disastri che hanno interessato la Nazione ma anche – e soprattutto – le singole realtà locali. I tantissimi tra volontarie e volontari, operatrici ed operatori, hanno operato per alleviare le sofferenze di molti: basti pensare all’impegno profuso durante l’emergenza terremoto del 1997 prima e del 2016 poi.

Sul sito istituzionale della Croce rossa italiana è presente una pagina dedicata alla Giornata mondiale, altro materiale è presente sui canali social con l’hashtag #8maggio.

Il materiale e le attività svolte si possono trovare sui canali social (Facebook e Instagram) del Comitato di San Severino.