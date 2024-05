Isola ecologica: il Comune ricorda gli orari e i giorni di apertura

Il Comune ricorda che l’isola ecologica in via Enrico Fermi, nella zona industriale di Taccoli, è aperta nei seguenti giorni ed orari: lunedì e giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 18, sabato solo mattino dalle ore 9 alle 12. Chiuso il martedì, mercoledì, venerdì tutto il giorno e il sabato pomeriggio. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il numero di telefono 3336116700.