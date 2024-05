Sabato 18 maggio a San Severino torna “La Notte dei Musei”

Visite culturali, mostre e laboratori, incontri e tante altre iniziative. San Severino si appresta ad accogliere, sabato 18 maggio, una nuova edizione de “La Notte dei Musei”, appuntamento promosso dal Comune in collaborazione con i Musei di San Severino e la Pro loco.

Dalle ore 21 primo itinerario con guide turistiche del percorso centro storico: ritrovo e partenza dalla sede della Pro loco, in piazza. E sempre dalle ore 21 secondo itinerario, con guida e navetta con partenza dalla chiesa di San Domenico, per il santuario di Madonna dei Lumi, dove sono in programma visite culturali, per Castello al Monte, con visite culturali al museo archeologico e al chiostro, e per il MusET, il museo dell’Elettricità di borgo Conce oltre che per il Museo del territorio.

Per info e prenotazioni ci si può rivolgere alla Pro loco (tel. 0733638414).

Per “La Notte dei Musei” poi porte aperte al teatro Feronia con visite culturali e laboratorio di giochi tradizionali con le scuole dell’Infanzia, alla sede dell’Accademia Feronia, con visite e momenti musicali, alla biblioteca comunale “Francesco Antolisei” con mostra sul fumetto italiano e “Notte bianca, Notte di storie” a cura dell’associazione Sognalibro. Dalle ore 21 visite anche al MARec, il museo dell’arte recuperata, a palazzo vescovile e a palazzo Servanzi Confidati dove è allestito il museo dedicato alla seconda guerra mondiale e alla “Campagna d’Italia”.

Porte aperte, sempre dalle ore 21, anche alla chiesa di San Rocco e alla sede dell’associazione storica Palio dei Castelli dove si potrà prendere visione delle armi e dei costumi medievali della rievocazione storica cittadina.

La sede dell’Uteam accoglierà dalle ore 21 i laboratori di fotografia, pittura e ceramica promossi in collaborazione con l’associazione “Luci e Pietre” oltre agli incontri intergenerazionali; inoltre ospiterà Maria Rosaria Fortini e le favole.

Visite culturali sono in programma pure all’interno della basilica di San Lorenzo in Doliolo e nella sede dell’associazione Help, così come nella chiesa di San Domenico.

“La Notte dei Musei” in Europa fa capo al ministero della Cultura francese ed è patrocinata da Unesco, Consiglio d’Europa e Icom.

Dal 2005 coinvolge contemporaneamente i musei di tutta Europa con lo scopo di promuovere l’identità culturale europea in tutti i Paesi dell’Unione.

Si svolge il sabato sera più vicino all’International Museum Day del 18 maggio e costituisce un momento di festa e di apertura in cui i musei statali offrono un’apertura straordinaria serale cui sono associati eventi, spettacoli, iniziative di promozione culturale organizzati con l’apporto di tutte le arti.