San Severino si è fermata per ricordare, nel ventesimo anniversario della strage alla base Maestrale di Nassiriya, in Iraq, i 19 italiani morti nell’attentato, di cui 12 carabinieri, 5 militari dell’Esercito e 2 civili, e le altre 9 vittime irachene di quello che, per le forze armate del nostro Paese, è stato il più grave tributo di sangue dal dopoguerra ad oggi.

L’Amministrazione comunale ha voluto così rendere omaggio, insieme all’Associazione nazionale Carabinieri, ai tanti eroi che il 12 novembre di ogni anno vengono celebrati nella Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.

Il primo cittadino settempedano Rosa Piermattei, in apertura del suo discorso, ha voluto ripetere le parole che pronunciò il presidente della Repubblica di allora, Carlo Azeglio Ciampi, proprio il giorno della strage ricordando che l’Italia era andata in Iraq non per partecipare a una guerra ma per contribuire alla ricostruzione del Paese: “Questa è l’identità della Repubblica italiana: costruire la pace. Questo è quello che ci ricorda la Costituzione sottolineando che la nostra Nazione ripudia la guerra. Ed è per questo che mi rivolgo ai ragazzi, alle giovani generazioni, perché non dimentichino i tanti eroi e martiri”.

Alla cerimonia, svoltasi dinnanzi al monumento ai Caduti di Nassiriya in via largo Sergio Piermanni, ha preso parte anche il gonfalone della Città.

Tra le autorità presenti il presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata, il comandante della locale stazione dei Carabinieri, luogotenente Massimiliano Lucarelli, insieme a una rappresentanza dei militari in servizio in città, il presidente della locale sezione dell’Associazione nazionale Carabinieri, maresciallo maggiore Decio Bianchi, il comandante della Polizia locale, sostituto commissario Adriano Bizzarri, il vice sindaco e assessore alla Cultura, Vanna Bianconi, gli assessori Sara Clorinda Bianchi e Michela Pezzanesi, il consigliere Alberto Capradossi.

Sono poi intervenute le rappresentanze dell’Associazione nazionale Arma di Cavalleria, con la presenza dei soci settempedani della sezione “Ludovico Censi”, dell’Associazione nazionale Granatieri, della Croce rossa e della Protezione civile. Presenti anche alcuni alunni dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi”, dell’Istituto Professionale “Ercole Rosa” e dell’Istituto tecnico “Eustachio Divini”.