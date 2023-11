Tutti per Tommy, Tommy per tutti! Party sopraffino a Villa Berta, nella serata di Halloween in cui lo scherzetto è stata appunto la festa, a sorpresa, per il neo diciottenne Tommaso Cervigni, studente dell’Itts Divini. Tutti coloro, compagni di classe, insegnanti passati e del presente, istruttori, amici e parenti che vogliono un gran bene ad un ragazzo speciale non si sono fatti pregare e sono intervenuti in quella che è stata una festa che Tommaso ricorderà a lungo. Aneddoti, ricordi, storie e passioni mai sopite, una su tutte quella per gli animali, la… specialità della casa, hanno ritrovato slancio davanti ad una buona tavola, tra un trenino danzante e l’altro, fino al diapason della tombola pre dolce con le immagini degli amati animali comuni e più ricercati, fidi amici di un ragazzo che ha lasciato un piacevole e divertente ricordo in tutti gli ambienti frequentati ed a tutte le persone che sono venute in contatto con lui. Al termine della splendida serata resta la memoria di un evento indelebile per tutti coloro che quotidianamente vivono con e per Tommy, dai genitori Massimo e Cristina che hanno organizzato l’evento nei minimi, apprezzati dettagli (a partire dal portachiavi di benvenuto a forma di animaletto), alla sorella Emma, ai nonni, agli zii ed a tutte le persone che lo hanno sempre apprezzato e che hanno scandito le tappe della sua vita. Fra le chicche il dono, nella miriade di quelli ricevuti, di un vero criceto che impegnerà quotidianamente Tommaso per accudirlo, ma soprattutto lo smisurato affetto, festosamente ricambiato, per Tommy, nel giorno più bello dell’inizio della sua vita da adulto con un occhio, però, sempre benevolmente rivolto alle atmosfere dell’età più bella.

