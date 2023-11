“Mi dispiace, non voglio essere polemica, ma dov’è la città di San Severino che scrive tanto? Questa mattina non c’è, dov’è la popolazione? Noi da soli andiamo avanti, io sono con voi, con tutte le persone che sono presenti”.

La sindaca si domanda dove siano i suoi elettori, che così numerosi avevano riposto fiducia in lei e nelle sue promesse? Forse i cittadini si ricordano di quanto la sindaca ha fatto per estromettere la provincia, proprietaria dell’edificio, dal cantiere della ricostruzione; si ricordano di quanto si sia adoperata per far gestire il cantiere a un suo uomo di fiducia, l’ingegner Barcaioni; delle sceneggiate come quella del dicembre 2020 in cui davanti a telecamere amiche, rompeva il lucchetto del cantiere fermo e annunciava (senza neanche invitare il presidente della Provincia, Pettinari) la chiusura dei lavori entro pochi mesi. E che dire della campagna elettorale passata ad affermare “Apriremo l’anno prossimo” ?

E ancora i cittadini si ricordano come nel febbraio scorso l’ingegner Barcaioni, la cui nomina la sindaca aveva tanto sollecitato presso la struttura commissariale, si è dimesso da direttore dei lavori e la signora Piermattei non si è degnata di avvisare i cittadini, sperando che la cosa passasse sotto

traccia e nessuno si accorgesse. Probabilmente i cittadini di San Severino cominciano a rendersi conto che dietro ai roboanti comunicati stampa, alle foto con tanto di fascia tricolore in ogni angolo della città, ai numeri di una ricostruzione che, laddove c’è, è interamente finanziata dal Governo e dal commissario straordinario non c’è nessuna vera guida amministrativa della città. Però si accorgono che c’è il tentativo di salire sempre sul carro dei vincitori, di farsi fotografare alla testa dei cortei, di far credere ad alunni e insegnanti che solo lei combatte la buona battaglia per loro, donna sola al comando. E magari quegli stessi alunni e insegnanti, in buona fede, credono addirittura che sia stata lei a salvare l’Itis dai tentativi passati di scipparlo alla città di San Severino oppure che sempre lei sia stata l’artefice dell’assegnazione alla scuola dell’indirizzo di “Grafica e comunicazione”. Anziché chiedersi perché i cittadini non partecipino alle manifestazioni in cui lei deve apparire a favore di telecamera, perché non li informa dei motivi perché in 3 anni ancora non è riuscita concludere i lavori di rifacimento di un chiosco nei giardini pubblici? Peraltro trattandosi di una scatola in cemento armato e non potendo addossare responsabilità né al commissario straordinario né alla provincia.

Tarcisio Antognozzi, Tiziana Gazzellini, Debora Bravi, consiglieri comunali di “Insieme per San Severino”