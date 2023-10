Si sono registrate oltre 4 mila presenze, nei due giorni di apertura di sabato 28 e domenica 29 ottobre, alla prima edizione della rassegna “Entroterra. Viaggio nel cuore delle Marche tra artigianato, enogastronomia e turismo”, promossa dalla Città di San Severino, da Confartigianato Macerata, Coldiretti Macerata e Confcommercio imprese per l’Italia Marche centrali nell’ambito del progetto “Emozioni sensoriali fra le valli del Musone e del Potenza” e realizzata in attuazione degli interventi di promozione e valorizzazione turistica e territoriale della Regione in collaborazione con l’Atim, Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche.

E’ stato un successo forse oltre ogni aspettativa. In piazza c’erano anche le associazioni di volontariato, quelle culturali e quelle sociali insieme alle scuole. L’ufficio Turismo del Comune ha portato – sotto alla grande tensostruttura chiusa sistemata proprio al centro della piazza – anche i laboratori della Storia toccata con mano dell’associazione Palio dei Castelli e uno spettacolo di musica che sabato ha richiamato tanti giovani.

Suggestiva pure la dimostrazione di scherma antica, proposta dalla Compagnia Grifone della Scala, e molto partecipate le iniziative collaterali da “Valli a conoscere”, evento di Marche active tourism (che sabato mattina ha permesso a circa 150 persone di regalarsi un tour alla scoperta delle bellezze della città e del territorio), alla “Transubike”, appuntamento di Bike Zone alla seconda edizione che, sempre in piazza, ha visto alla partenza decine e decine di bikers impegnati in una sfida sui pedali sulle colline settempedane, fino a “Mass training” proposto dalla Croce rossa e alle dimostrazioni del gruppo di Protezione civile, senza dimenticare le uscite gratuite in e-bike della FM bike service.

“E’ una rassegna che va ripetuta, la proposta è sicuramente piaciuta molto, visti i numeri di presenze non solo da parte dei visitatori, ma anche degli operatori, in tutto una cinquantina, che hanno permesso di allestire una quarantina di stand”, è il commento dell’assessore al Turismo e allo Sviluppo dei prodotti locali, Michela Pezzanesi.