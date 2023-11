Se ne va in pensione un’altra colonna storica dell’ospedale di San Severino. Lo scorso 31 ottobre, infatti, ha passato per l’ultima volta il suo badge sotto la macchinetta delle presenze. Parliamo di Anna Maria Lambertucci, nostra concittadina, che ha lavorato per oltre 40 anni al “Bartolomeo Eustachio”, prima al reparto di chirurgia e poi negli ambulatori vaccinali del Servizio di Igiene e sanità pubblica, sempre all’ospedale di San Severino.

Ora Anna Maria si dedicherà ai figli e ai due nipotini, Elia e Adele, cercando di coltivare con le proprie amiche anche la passione per i viaggi.

Intanto, il suo “viaggio” professionale lo ha completato con gli apprezzamenti di colleghe e colleghi di lavoro, nonché di tanti utenti che in questi anni si sono recati all’ambulatorio vaccinale con i propri bimbi, trovando in Anna Maria competenza e cortesia.