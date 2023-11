Lettera aperta di Guido Castelli, Commissario straordinario alla Ricostruzione, ai ragazzi del “Divini”.

Districare la matassa intrecciata dell’Itis Divini appariva come qualcosa impossibile da fare. Sgrovigliare i fili di una vicenda a dir poco complessa, costellata da false partenze, da controversie con la prima ditta aggiudicataria, da un arbitrato con la seconda ditta e inverosimili complicanze, ha rappresentato qualcosa che va oltre ciò che generalmente viene percepito come “una situazione complessa”. Si trattava piuttosto della sfida delle sfide e mi si palesò proprio nei giorni in cui venivo incaricato dal governo come Commissario straordinario alla Ricostruzione.

Tutto questo non mi scoraggiò, anzi intesi questo battesimo del fuoco come un nitido segnale di cosa dovevo attendermi nella mia nuova veste. Oggi l’approvazione della variante che consente la ripartenza dei lavori e scongiura il rischio di un’opera incompiuta segna plasticamente quel cambio di passo che tutta la comunità di San Severino attendeva con trepidazione. L’impegno e il lavoro ripagano sempre e così è stata forte l’emozione che ho provato quando gli studenti, nella giornata di ieri, hanno voluto esprimere tutto l’affetto per la loro scuola proprio nel momento in cui stavo perfezionando la soluzione ai problemi amministrativi che avevano afflitto la procedura.

La ripresa dei lavori è un simbolo di rinascita e resilienza che l’Itis Divini rappresenta e che trasmettono positività per affrontare le numerose sfide che ancora ci impegnano nel quotidiano per una ricostruzione che sempre più comincia a prendere forma e sostanza. Tra 420 giorni l’impresa si è impegnata formalmente a completare i lavori. Sarà un bel giorno.