Il “Tempio degli Angeli”: a San Severino la prima sala del commiato

Anche San Severino ha la sua sala del commiato. E’ stata inaugurata stamattina e si trova nel rione Di Contro, in via Lorenzo d’Alessandro 12.

Nasce col nome “Tempio degli Angeli” su iniziativa dell’impresa funebre “Gli Angeli”, storica agenzia gestita dai soci Ettore Maltoni, Stefano Binanti, Paolo Del Medico e Riccardo Tiburzi.

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del sindaco, Rosa Piermattei, e dell’assessore comunale Jacopo Orlandani. A benedire la struttura è intervenuto don Donato De Blasi.

Il “Tempio degli Angeli” occupa una struttura di 800 metri quadrati in cui ci sono quattro stanze modulabili (cui sono stati dati i nomi di grandi compositori) e un ampio spazio per cerimonie. Si tratta di un luogo interconfessionale che può accogliere defunti e riti funebri di tutte le fedi religiose e di ogni confessione.

Oltre agli spazi per la veglia dei defunti, la struttura ospita locali per la preparazione delle salme, per la gestione di alcuni servizi, per gli uffici e l’attività dell’impresa “Gli Angeli”.