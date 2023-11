Per lo svolgimento di rilievi tecnici in Piazza del Popolo da parte di una ditta incaricata, la Polizia locale ha emesso un’Ordinanza che prevede il divieto di transito e sosta in tutta la piazza, in via Ercole Rosa fino all’intersezione con viale Bigioli e in via Eustachio, dalle ore 14 alle 18 di sabato 4 novembre. Il provvedimento, per limitare al massimo i disagi, scatterà al termine del mercato settimanale. Conseguentemente nello stesso orario saranno vietati transito e sosta in via Garibaldi. Il provvedimento non varrà però per i residenti che percorreranno la via in senso unico alternato in entrata e in uscita. Da qui sarà obbligatorio proseguire dritto in via Nazario Sauro a via Salimbeni e da via Massarelli a via Salimbeni. Al termine rimarrà chiuso al transito solo il lato di Piazza del Popolo dal civico numero 19 al civico numero 1.

Altre restrizioni per domenica 5 novembre, dalle ore 7 alle ore 18, con il divieto di transito e sosta in tutta Piazza del Popolo. Sarà ammessa la sola circolazione da via Eustachio a via Ercole Rosa con possibilità di sostare.

Lunedì 6 novembre, infine, dalle ore 7 alle ore 12 divieto di transito e sosta in piazza dal civico numero 19 al civico numero 45 . Il traffico proveniente da via Garibaldi e via Eustachio svolterà obbligatoriamente per l’uscita in via Ercole Rosa.