Basket: la Climacalor è viva, ma il colpaccio a Tolentino non riesce (60-53)

Ci è andata vicino al colpaccio in trasferta la Climacalor di coach Campetella, dimostrando orgoglio ed attaccamento alla maglia, ma un pizzico di nervosismo di troppo nei momenti topici, la scarsa precisione al tiro e gli strascichi della perniciosa influenza che nell’occasione hanno bloccato l’unico pivot di ruolo, Potenza, hanno fatto pendere l’ago della bilancia su sponda tolentinate. Alla fine il Basket Tolentino si è imposto per 60-53, lasciando come unico obiettivo ai “cugini” settempedani il sesto posto in graduatoria, da contendere alla diretta avversaria di venerdì prossimo Il Picchio Civitanova al palasport Ciarapica. A Tolentino «ce la siamo giocata ad armi pari sin dall’inizio – commenta il diesse settempedano, Gabriel Cingolani -, finendo il primo quarto avanti di mezzo canestro (20-21, ndr). Poi i nostri avversari ci hanno preso le misure, con la loro fisicità sotto le plance, approfittando dell’assenza di Potenza e della nostra scarsa vena offensiva (solo 6 punti per la Climacalor nel secondo periodo, ndr). Al rientro dall’intervallo, tuttavia, abbiamo dato il massimo, vincendo il terzo parziale di 5 con tanta grinta e portandoci sul meno quattro. Il quarto d’epilogo è stato giocato molto sul piano fisico e sul filo del nervosismo. Purtroppo nei minuti decisivi siamo risultati eccessivamente nervosi, abbiamo perso Vissani per 5 falli, di cui uno “tecnico”, e l’abbiamo pagata sul piano del gioco. Posso però solo ringraziare i ragazzi per aver dato tutto dopo aver trascorso una settimana difficile, in cui ci siamo allenati contati a causa dell’influenza che ci ha fiaccati. Abbiamo recuperato solo in extremis capitan Severini (top scorer della serata, prova titanica la sua, ndr), Ortenzi e Magnatti, giocando senza il nostro unico lungo Potenza. Se avessimo vinto non avremmo rubato nulla, sono molto orgoglioso di loro». Ora fari puntati sull’ultima sfida della regular season, al palas Ciarapica, venerdì prossimo alle 21.45, contro il Picchio Civitanova dell’ex Magrini. È in palio il sesto posto. Poi, lancia in resta per i play-off, dove ogni traguardo è possibile…

BASKET TOLENTINO-CLIMACALOR 60-53

BASKET TOLENTINO: Giuliani 6, Terzano n.e., Taborro, Nobili 13, Ponti 12, Carone 13, Porfiri, Pelliccioni 1, Gismondi, Cobanaj 14, Gesuelli n.e., Castorino 1. All. Picotti

CLIMACALOR: Magnatti 2, Bottacchiari n.e., Belli 3, Severini 17, Uncini 6, Della Rocca, Corvatta 5, Tiranti 1, Ortenzi 9, Vissani 10, Strappaveccia. All. Campetella

Parziali: 20-21, 16-6, 13-18, 11-8; progressivi: 20-21, 36-27, 49-45, 60-53; usciti per 5 falli Ponti (Basket Tolentino); Ortenzi e Vissani (Climacalor)

Luca Muscolini