Torna alla vittoria il Serralta che vince a San Ginesio con due reti di scarto giunte nella parte conclusiva del match. Tre punti che fanno morale e consentono ai gialloblù di andare alla sosta per la Pasqua con serenità e con soddisfazione per un risultato positivo che premia un gruppo che sta facendo fronte alle tante assenze con impegno e con il giusto atteggiamento anche per merito di quei giocatori che fino ad ora non hanno avuto molto spazio e che chiamati in causa in questa fase della stagione stanno rispondendo al meglio. Cosa che è avvenuta anche in questa trasferta dove si sono messi in luce, nella convincente prestazione di squadra, Fabrizi, Ribichini, Cambriani (autore del gol che ha sbloccato la gara) oltre che Sparvoli disimpegnatosi al meglio come centrale di difesa.

Come detto il campionato si ferma per due settimane per poi riprendere per dar vita alle ultime sei giornate (i settempedani avranno cinque incontri con tre in casa e due fuori con turno di riposo alla ventinovesima e penultima giornata) con il Serralta che sarà in campo il 14 aprile ospitando il Monte San Martino.

La cronaca

Prima della pausa il Serralta è chiamato alla trasferta di San Ginesio con l’obiettivo di fare bottino pieno per restare al quinto posto. Come capitato spesso nelle ultime settimane mister Palazzi deve far fronte a tante assenze, ma chi va in campo appare pronto e concentrato per fare una buona prova. I locali partono meglio riuscendo a costruire un paio di chance discrete però non sfruttate. Il resto del primo tempo scorre via sul filo dell’equilibrio con il Serralta che ha l’occasione propizia con Bambozzi fermato però dal portiere. E’ però il San Ginesio ad avere l’opportunità più ghiotta per il vantaggio: punizione dal limite con palla che passa sotto la barriera e viene respinta dal palo per poi tornare a centro area dove un giocatore di casa, completamente libero, calcia a colpo sicuro mettendo alto. Scampato il pericolo il Serralta inizia a comandare il ggioco, cosa che appare più marcata nella ripresa quando si gioca in pratica nella metà campo dei locali. Crescono di tono gli ospiti che fanno decisamente meglio e arrivano alcune occasioni con le migliori capitate a Cappellacci, tiro fuori di poco, ed a Pinkowski, fermato dal fischio dell’arbitro che non concede il vantaggio per un fallo precedente quando stava andando da solo verso la porta. La supremazia gialloblù trova il premio grazie a due nuovi innesti. Al minuto 81 sugli sviluppi di un angolo la sfera spiove nel mucchio da dove spunta Cambriani che riesce a trovare una deviazione vincente che sblocca il punteggio e dà al Serralta il vantaggio che poco dopo(87’) diventa raddoppio quando su un’altra palla inattiva il pallone sta per essere colpito da Biondi che viene anticipato da un avversario che però gira di testa nella propria porta. L’uno/due settempedano mette fine alla gara che giunge al termine senza altro da annotare con il successo gialloblù.

Formazioni

SAN GINESIO: Capri, Scagnetti, Lucarelli, Senarighi, Brasili M., Caponi, Illuminati, Brasili F., Santucci, Morichelli, Carradori. A disp. Polci, Guglielmi, Meschini, Luciani, Lignini, Rossi, Illuminati F., Perfetti, Azzacconi. All. Francia

SERRALTA: Piermartiri, Magarelli(85’Biondi), Rapaccioni, Sparvoli, Vissani, Fabrizi, Ribichini (55’ Cappellacci), Bambozzi, Moretti (80’ Pinkowski), Bernabei (60’ Cambriani), Magnapane. A disp. Spadoni, Elisei, Biondi, Cingolani, Pinkowski, Bisonni, Pelagalli, Cambriani, Cappellacci. All. Palazzi

Roberto Pellegrino