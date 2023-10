Tutti uniti per Tommaso. Giocatori, dirigenti, tifosi e i “fratelli di curva” dei Boys. La trasferta di Montecosaro è stata l’occasione per far sentire ancor di più la vicinanza di tutti a Tommaso M., il 24enne operaio che in settimana ha subito un grave infortunio al lavoro e che è uno dei fondatori e leader del tifo organizzato biancorosso, oltre che tifoso e grande appassionato della Settempeda.

La vittoria ottenuta dalla squadra è stato il regalo perfetto per Tommaso che ha dovuto saltare questo appuntamento, ma con cuore e mente è stato presente sulle gradinate dello stadio “Martini” dove i suoi amici “Boys” lo hanno salutato più volte durante la partita con cori e applausi.

Al termine della gara squadra e tifosi hanno mostrato uno striscione biancorosso con sopra scritto “Forza Tommy non mollare… Torna presto a farci cantare”.

L’augurio a Tommaso è di una pronta guarigione e di poterlo rivedere al più presto allo stadio.

Augurio che arriva anche dalla redazione de “Il Settempedano”.