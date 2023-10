«Abbiamo commesso un peccato di… gioventù nella fase finale del confronto che ci è costato il supplementare, ma siamo stati bravi a ricucire il gap (45-53 a 7’-57” dal termine) nel quarto decisivo e a reagire a dovere nell’overtime, domando per 71-68 una squadra esperta. Certe partite è importante vincerle senza badare ai dettagli». È soddisfatto nel post gara di Rhütten-Basket Fermo coach Alberto Sparapassi che contro i fermani ha dovuto fare ancora a meno della punta di diamante Sorci, sulla via del recupero e di Della Rocca, alle prese con l’infortunio alla caviglia, ma che ha visto i suoi ragazzi centrare il secondo successo di fila trascinati da Ortenzi, Potenza e capitan Cruciani, tutti in doppia cifra. Partita sempre equilibrata, addirittura in assoluta parità al 20’ (30-30) che nell’ultimo quarto è proceduta a scossoni. Al break di Quondamatteo e soci, sorretti dallo “sniper” Del Buono (per lui 6 bombe a bersaglio) e capaci di portarsi sul +8 a quasi 8’ dalla fine hanno risposto Severini e soci che hanno “brekkato” fino a condurre di 9 (62-53) a 2’-27” dalla sirena. Poi la risalita fermana e due errori dalla lunetta degli ospiti a 3 secondi dalla fine a cui è però seguita la micidiale tripla del 65-65 che comunque non ha abbattuto i padroni di casa, capaci di tener botta nel supplementare fino a svettare dopo 45’ di battaglia. Giovedì alle 21.30, con 24 ore di anticipo sul calendario per una richiesta dei rivieraschi che ha trovato il consenso dello staff del presidente Francesco Ortenzi, la Rhütten se la vedrà al palasport di viale Risorgimento di Civitanova Marche con gli 88ers. Non c’è due senza tre?

RHÜTTEN SAN SEVERINO – BASKET FERMO 71-68 dts

RHÜTTEN: Magnatti 6, Severini 8 (1 tiro da 3 punti), Tiranti 2, Ortenzi 11 (1t. da 3p.), Potenza 12, Grillo, Fianchini, Strappaveccia 3 (1t. da 3p.), Vignati 2, Cruciani 19 (1t. da 3p.), Uncini 5 (1t. da 3p.), Bibini 3. All. Sparapassi

BASKET FERMO: Cipriani, Anibaldi 17, Santini 2, Mezzabotta, Del Buono 20 (6 tiri da 3 punti), Quondamatteo 11, Martinelli 6, Andrenacci n.e., Palmucci 10, Micele 2, Poggi. All. Marilungo

Parziali: 13-10, 17-20, 15-17, 20-18, 6-3; progressivi: 13-10, 30-30, 45-47, 65-65, 71-68.

Luca Muscolini