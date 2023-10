Per la prima vittoria esterna in campionato (fino ad ora due pareggi a reti bianche) la Settempeda ha atteso la sesta giornata in cui ha calato il tris (0-3) sul campo del Montecosaro. Sono arrivati così tre punti importanti, utili per autostima, morale e classifica (terzo posto solitario) e che confermano, soprattutto, la crescita della squadra sotto ogni punto di vista. Il biglietto da visita degli ultimi 180’ è notevole: otto gol segnati e zero subiti. Segno evidente che la difesa, con l’aiuto del collettivo, risulta ermetica e sicura, mentre l’attacco comincia a funzionare al meglio con gli interpreti principali che hanno iniziato a macinare gioco e reti. Successo meritato quello dei biancorossi autori di una prima mezzora molto buona per poi essere calati un po’ tra fine primo tempo ed inizio ripresa e, infine, bravi a mettere a posto le cose con l’uno-due che ha decretato il risultato finale. L’episodio che ha avuto un peso determinante sull’andamento della ripresa è stato quello del rigore fallito dal Montecosaro, seguito subito dopo dal 2-0 biancorosso che in pratica ha indirizzato la sfida, quindi c’è stato un finale trascorso in tranquillità e in comoda gestione per la truppa di Ferranti anche grazie all’uomo in più. I locali ci hanno provato, giocando con grinta e vigore, specie dopo l’intervallo quando hanno creato qualche grattacapo ad una Settempeda un po’ scarica mentalmente, ma la mancata chance dagli undici metri di riaprire il match è stata una mazzata ed a quel punto i biancorossi hanno avuto la strada spianata verso la conquista del bottino pieno. Esemplare, come detto, la prova del reparto arretrato e di quello avanzato nella Settempeda così come quella di Simone Meschini, 90’ di corsa continua e di ottima interdizione, e di Francesco Eclizietta, autore di un eurogol e di ottime iniziative. Prossimo impegno al “Soverchia” contro l’Esanatoglia (sabato 4 novembre ore 14.30).

La cronaca

Il mese di ottobre per la Settempeda si chiude contro il Montecosaro, squadra che affianca i biancorossi in classifica(8 punti). Per questa trasferta che potrebbe, in caso di vittoria, dare una bella spinta sotto forma di convinzione e consapevolezza, mister Ferranti non regala sorprese dando fiducia agli stessi undici del sabato precedente. Locali in formazione tipo. Il match viene aperto dal tentativo dal limite di Santagata che Caracci respinge con i pugni. La risposta della Settempeda è di quelle letali. Fa tutto Eclizietta (9’): prende palla, parte verso l’area, salta tre avversari e poi lascia partire un perfetto tiro di destro in diagonale che entra sotto l’incrocio dei pali. Una vera prodezza per il numero 11 per il suo primo centro in stagione. Al 19’ Castellano si libera del proprio marcatore per allargare poi a sinistra per Dolciotti che mette un morbido cross sotto porta dove staccano Sfrappini ed Eclizietta con quest’ultimo che colpisce di testa mettendo alto anticipando il compagno. Al 23’ Sfrappini prolunga di testa un pallone che arriva dalle retrovie che diventa buono per Castellano che affonda centralmente fino ad arrivare in area davanti al portiere che in uscita bassa ribatte con il corpo il tentativo di scavalcarlo con il sinistro. Al 28’ si rivede il Montecosaro. Santagata scatta sulla destra da dove serve un invitante pallone a Basili che calcia rasoterra mancando però lo specchio della porta. In questa fase del primo tempo meglio i padroni di casa rispetto ad una Settempeda che ha perso distanze e ritmo. Al 36’ infatti giunge l’occasione più grande per il Montecosaro: Basili da sinistra mette un rasoterra che taglia fuori tutta la difesa biancorossa con il pallone che arriva comodo a Santagata che si ritrova tutto solo ma il suo tocco da pochi passi è clamorosamente alto. L’ultima azione che precede il riposo è ancora del Montecosaro che vede Baiocco tentare una girata da sotto misura fermata da un attento Caracci. Il ritorno in campo delle due squadre avviene con i ragazzi di casa più determinati mentre gli ospiti fanno fatica a bloccare le iniziative altrui dando l’impressione di non avere l’approccio giusto. Al 4’ Verdini dopo aver trovato il varco sul fondo sinistra entra in area e prova a sorprendere Caracci che però si oppone con il corpo. Sessanta secondi dopo ci prova dal limite Chierichetti con un rasoterra che sfiora il palo. Il match cambia al 13’ quando la Settempeda trova il raddoppio: il merito è di Sfrappini che va in pressione su Marziali, palla rubata, scatto verso l’area e assist perfetto per Castellano che davanti alla porta non ha problemi ad appoggiare dentro. Al 19’ la partita potrebbe cambiare tornando in discussione quando l’arbitro punisce con un rigore il contatto tra Lazzari e Verdini giudicando falloso il tocco del terzino biancorosso sull’avversario. Sul dischetto si presenta Basili che sceglie il sinistro rasoterra che però non inquadra lo specchio e sibila sul fondo alla sinistra del portiere biancorosso. Gol mangiato, gol subito? Sì, la regola non scritta del calcio si verifica ancora una volta. Eclizietta sulla trequarti prende palla, vede il movimento ad attaccare lo spazio di Castellano, lo serve con un filtrante rasoterra che vede il bomber partire sul filo del fuorigioco per presentarsi poi davanti a Torresi e questa volta batterlo con un preciso e morbido tocco con il sinistro che vale il tris. Gara in ghiaccio per la Settempeda tanto più che i locali devono far fronte anche all’uomo in meno (espulso Mazzante), episodio che spegne ogni velleità del Montecosaro. Il finale registra due azioni, una per parte: la prima(34’) di Basili che sguscia via a Copani per andare poi al tiro parato da Caracci; la seconda(49’) del neo entrato Quadrini che calcia dalla distanza impegnando in tuffo Torresi.

Nel post partita squadra e tifosi hanno dedicato uno striscione e il successo a Tommaso M. (uno dei responsabili dei Boys) ricoverato in ospedale dopo aver subito un grave infortunio sul lavoro.

Il tabellino

MONTECOSARO-SETTEMPEDA 0-3

MARCATORI: pt 9’ Eclizietta, st 13’ e 20’ Castellano

MONTECOSARO: Torresi, Strappa, Quintabà, Biagioli (30′ st Camerlengo), Baiocco (21’ st Pancotto), Marziali, Chierichetti (38’ st Paccacè), Mazzante, Santagata (42’ st Messina), Verdini (21’ st Del Gobbo), Basili. A disp. Mariani, Stebner, Tappatà, Isidori. All. Perini.

SETTEMPEDA: Caracci, Lazzari (31’ st Copani), Montanari (25’ st Codoni), Dolciotti, Tacconi, Marcaccio, Gianfelici (11’ st Silla), Meschini, Sfrappini, Castellano (40’ st Cappelletti), Eclizietta (23’ st Quadrini). A disp. Scattolini, Gega, Maffei, Marasca. All. Ferranti.

ARBITRO: Alighieri di San Benedetto del Tronto

NOTE: espulso al 28’ st Mazzante. Ammoniti: Eclizietta, Biagioli, Marziali, Baiocco, Lazzari, Meschini. Angoli: 9-4. Recupero: pt 5’, st 5’

Roberto Pellegrino