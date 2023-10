Un viaggio nel cuore delle Marche tra artigianato, enogastronomia e turismo. E’ quello che propone la prima edizione di “Entroterra”, evento espositivo dedicato ad aziende, associazioni, istituti ed enti del territorio che viene ospitato sabato 28 e domenica 29 ottobre in Piazza del Popolo.

Durante la due giorni sarà possibile ammirare le creazioni degli artigiani locali, apprezzare i prodotti enogastronomici tipici della zona e scoprire le bellezze turistiche di un’area unica nel cuore delle Marche. Ci saranno stand di manufatti artigianali, insieme ad una vasta scelta di prodotti tipici come salumi, formaggi, vini e olio d’oliva. Inoltre, saranno organizzate visite guidate ed iniziative collaterali.

La cerimonia di apertura si tiene sabato alle ore 10 alla presenza del sindaco Rosa Piermattei e delle autorità locali, oltre che dei rappresentanti di Confartigianato Macerata, di Coldiretti Macerata e Confcommercio Marche centrali che promuovono l’iniziativa d’intesa con il Comune e nell’ambito del progetto “Emozioni sensoriali fra le valli del Musone e del Potenza” in attuazione degli interventi di promozione e valorizzazione turistica e territoriale della regione Marche da realizzarsi in collaborazione con l’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche.

Nel pomeriggio di sabato, a partire dalle ore 15, “Valli a conoscere”, evento di Marche Active Tourism. Alle ore 16, invece, il locale Comitato della Croce rossa presenta “Mass training”. Dalle 17 in piazza dimostrazione di scherma antica con la Compagnia Grifone della Scala dell’associazione Palio dei Castelli. Alle 18 laboratorio dimostrativo a cura de “La storia toccata con mano”. Dalle 19 e fino a tarda notte “Un viaggio nei suoni” con Simone Barbaresi e Tommaso Cicconi: dalla storia su vinile della musica disco al fascino inconfondibile del soul e del funk fino all’house music.

Le iniziative proseguiranno domenica con l’evento di Bike Zone “Transubike”, con partenza alle ore 8.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, laboratorio di dolcetti di Halloween a cura della Pro loco. Alle ore 17 laboratorio dimostrativo a cura de “La storia toccata con mano”. Alle 18 torna il “Mass training” della Croce rossa, mentre alle ore 19 viene riproposta la dimostrazione di scherma antica con la Compagnia Grifone della Scala dell’associazione Palio dei Castelli.

In piazza saranno presenti ben 47 operatori in 36 stand in una tensostruttura chiusa dove si potrà accedere ad ingresso libero dalle ore 10 e fino alla tarda notte di sabato e domenica dalle ore 10 alle 20.

Per tale manifestazione il mercato settimanale viene trasferito, per il settore non alimentare, nel piazzale Don Minzoni e nel piazzale Grandinetti presso la stazione ferroviaria.

Conseguentemente, in base a quanto previsto da un’Ordinanza della Polizia locale, nelle suddette vie e zone verranno vietati il transito e la sosta di tutti i veicoli, ad esclusione di quelli degli ambulanti. Inoltre verrà istituito il doppio senso di circolazione in via Volta all’intersezione con via Mazzini e il divieto di sosta, eccetto gli autobus del trasporto pubblico locale, in via San Sebastiano nei tratti delimitati dalla segnaletica stradale dalle ore 7 alle ore 15.

Il mercato del settore alimentare, invece, non subirà trasferimenti e si svolgerà regolarmente.