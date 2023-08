Prima settimana di preparazione in archivio per la Settempeda inframezzata dal primo test estivo, quello contro la Maceratese al comunale “Soverchia”, finito 3-0 per gli ospiti. Al di fuori del campo, invece, la novità è stata quella dei sorteggi per la Coppa Marche. Torneo al via sabato 9 settembre (le altre date: il 16 dello stesso mese e mercoledì 11 ottobre). Biancorossi inseriti nel gruppo 10 (tre squadre) con avversarie Caldarola ed Elite Tolentino.

Proprio quest’ultima sarà la prima rivale stagionale in un match ufficiale per la squadra di Ferranti: sabato 9 settembre ore 14.30 sfida a Tolentino presso il campo sportivo Ciarapica. Turno di riposo, dunque, per il Caldarola che aspetterà la formazione che uscirà sconfitta dalla prima sfida (con un pareggio sarà l’Elite a dover giocare). La vincente del girone passerà al turno successivo andando ad affrontare un altro triangolare (D) quello che comprenderà le squadre vittoriose dei gruppi 11 (Camerino, Esanatoglia e Castelraimondo) e 12 (Urbisaglia, Vigor Montecosaro e Montecosaro).

Nel percorso di avvicinamento al debutto ufficiale, i biancorossi andranno in campo per alcune amichevoli. Ufficializzate quelle di sabato 2 settembre contro la Vigor Macerata (in trasferta ore 16.30) e mercoledì 6 settembre contro il Pievebovigliana (ore 20 a San Severino). Da confermare, invece, il test contro la Belfortese (mercoledì 13 settembre), mentre sabato 16 (nel caso in cui non ci sia da disputare ancora la Coppa) si dovrà trovare un

avversario per un altro match di allenamento che sarà l’ultimo prima del via del campionato previsto il sabato successivo (23 settembre).