L’edizione 2023 di “Borghi aperti” è stata archiviata con un grande successo di partecipanti. L’iniziativa, promossa da Noi Marche in collaborazione con il Comune e la Pro loco, ha portato quest’anno alla scoperta dei cortili nascosti di alcuni palazzi storici del centro che, in via del tutto eccezionale, hanno aperto le porte a turisti e visitatori. Cinque le tappe in cui sono state allestite anche performance di teatro dialettale, grazie alla collaborazione del gruppo teatrale L’Alternativa, esibizioni di musica, grazie all’associazione Virgilio Puccitelli e al maestro Riccardo Brandi, letture di testi e poesie, grazie all’associazione Sognalibro, e degustazioni di prodotti locali, grazie all’azienda agricola Cinzia Anibaldi, alla Fattoria Fucili e alla Fattoria Colmone della Marca.

Grandissima soddisfazione per l’ottima riuscita dell’iniziativa è stata espressa dall’assessore comunale al Turismo, Michela Pezzanesi: “Abbiamo aperto le porte di luoghi magici che per un pomeriggio hanno fatto sognare tantissimi visitatori arrivati anche da fuori regione. Alla bellezze dei cortili abbiamo unito anche quelle dei monumenti cittadini. In molti hanno aggiunto a questo appuntamento una visita al Marec a palazzo vescovile. Tutti hanno avuto poi modo di apprezzare i prodotti tipici del nostro territorio, degustati lungo il percorso. Vorrei per questo ringraziare chi ha aderito presentando produzioni davvero uniche, così come vorrei ringraziare la Pro loco e la presidente Paola Miliani, oltre alla guida Paola Pistoni che ha presentato con amore, passione e competenza una realtà che vive davvero come fosse propria. Un ringraziamento particolare va infine alle associazioni settempedane coinvolte che ci hanno dato una grande mano e ai proprietari dei cortili che hanno accettato di aprire le porte dei propri tesori”.