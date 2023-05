Dopo i beneaguranti successi colti ai Campionati studenteschi nella fase provinciale di Civitanova ed in quella regionale di Cingoli, le scacchiste del Comprensivo “Tacchi Venturi” si sono portate onore nella conclusiva fase nazionale svolta al Pala Dean Martini di Montesilvano, in Abruzzo, dove hanno chiuso all’11° posto su 38 squadre partecipanti, sfiorando quella che sarebbe potuta diventare una ghiotta quinta piazza assoluta.

Raffaella Maria Leo, Valeria Anibaldi, Giada Pipari, Sofia Allegrini, Elisa Codoni e Giorgia Ghergo, sotto la direzione dell’istruttore e capitano Marco Pelagalli de “La Torre Smeducci” e con la supervisione della professoressa Lavinia Romagnoli, che ha accompagnato la truppa femminile nell’impegnativa trasferta di quattro giorni in terra abruzzese, ha affrontato sette turni di gioco in una competizione tricolore dai numeri “forti”, basti pensare alle 197 giocatrici complessive ripartite in 38 squadre, con circa 1.500 presenti alla kermesse tra agoniste, accompagnatori e docenti.

Le alunne del “Venturi” non hanno certamente sofferto di timori reverenziali e soprattutto hanno colto in pieno il senso della manifestazione.

«Le ragazze – ha affermato al termine della quattro giorni nazionale la docente di Scienze motorie, Lavinia Romagnoli –, oltre a farsi valere da un punto di vista strettamente tattico-sportivo, hanno onorato una manifestazione che ha puntato in primis al rispetto delle regole e delle avversarie. Torniamo a casa ed a… scuola soddisfatte».

Le studentesse del Comprensivo diretto dal prof. Sandro Luciani hanno sfidato nel corso del torneo nazionale gli istituti: De Marchi Gramsci Paderno (Lombardia), le “cugine” del Lotto di Monte San Giusto, ben tre istituti sardi: Villaputzu e San Vito, Muggianu Orosei e Uta, l’I.C. Primiero San Martino (Trentino) e le padrone di casa del Manzi Torre dei Passeri. Al termine il titolo è stato appannaggio dell’I.C. Sorrento che ha regolato, nell’ordine, il Caio Giulio Cesare di Osimo e l’I.C. Divisione Julia Trieste.

Luca Muscolini