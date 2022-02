Basket, la Rhutten vince all’overtime e sale al terzo posto

Di fronte a capitan Andrea Cruciani e al pivot Alessandro Potenza in stampelle, entrambi alle prese con i postumi di una distorsione alla caviglia (per Cruciani stagione probabilmente finita, Potenza è da rivalutare fra un mese), la Rhütten vince nel recupero della 5^ di ritorno – al termine dell’overtime – per 69-65.

Il successo consente al quintetto del presidente Francesco Ortenzi di agganciare i diretti rivali dello Sporting Porto Sant’Elpidio in terza piazza e accresce l’autostima per disputare una parte finale di stagione da piani alti.

I biancorossi chiudono in parità (12-12) il quarto d’avvio, subiscono la maggiore precisione dei rivieraschi in quello successivo (33-40 all’intervallo lungo), accorciano nel terzo periodo (50-53) con la difesa che torna tosta, fino all’epilogo al 40’ che lascia tutti con il fiato sospeso. Il “Toro” Tortolini e compagni mantengono elevato il livello della concentrazione nel supplementare e, nonostante una decisione arbitrale dubbia sul finire del confronto, tengono a bada con il cecchino Simone Massaccesi l’ispirato attore-cestista Simone Riccioni e soci. «Ancora una volta abbiamo vinto facendo valere la nostra difesa granitica – ha commentato nel post gara coach Alberto Sparapassi -, anche se avrei preferito imporci con meno patemi con il tiro a fil di sirena di Massaccesi spentosi sul ferro nei tempi regolamentari…». La settimana stakanovista della Rhütten prosegue venerdì alle 21.00 in casa della Vigor Matelica per la penultima di ritorno.

RHÜTTEN SAN SEVERINO: Giuliani 12 (1 tiro da 3 punti), Tortolini 8, Carboni n.e., Massaccesi 21 (1 t. da 3p.), Uncini 2, Grillo, Ortenzi 1, Cobanaj 10, Fucili 6, Cingolani 9. All. Sparapassi

Sporting P.S.Elpidio: Di Pietro 2, Marzetti 1, De Florio 3 (1 t. da 3p.), Teodori 2, Cognigni 1, Marconi 23, Rossini 8, Marilungo 12, Riccioni 11, Cappelletti 2, Mori. All. Del Buono

Note: progressivi: 12-12, 33-40, 50-53, 61-61, 69-65. Usciti per 5 falli: Cognigni e Rossini (P.S.Elpidio)

Luca Muscolini