Il Comitato per la salvaguardia dell’ospedale “Bartolomeo Eustachio” organizza una cena solidale per sabato 16 settembre, alle 20.30, nel chiostro di San Domenico. Il ricavato della serata sarà destinato all’acquisto di poltrone elettriche per trattamenti oncologici da donare al reparto di Oncologia del nostro ospedale.

L’iniziativa viene promossa con il patrocinio del Comune e con la collaborazione dei volontari di varie associazioni locali.

La quota di partecipazione alla cena (menù a base di pesce) è di 45 euro a persona. Per prenotazioni e informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 335 5237812 (Marco), 333 2458375 (Silvano), 247 5966963 (Agostino). Si può inviare anche un messaggio scrivendo “Cena solidale, nome e cognome, numero di partecipanti”.

“Ognuno di noi può contribuire alla riuscita dell’evento – scrivono gli organizzatori -, quindi vi aspettiamo numerosi e solidali!”.