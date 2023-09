«Numero degli iscritti pressoché invariato, intorno alle 680 unità, 39 classi complessive, compreso il quinto anno del corso serale e reiterata disponibilità nel concedere l’ospitalità al corso del Cpia di lingua italiana per stranieri della provincia, ma resta il nodo dei locali del nuovo plesso centrale per la cui costruzione ci attendiamo l’impegno delle maestranze per il ritorno al lavoro entro fine mese».

Sandro Luciani, dirigente dell’Itts Eustachio Divini nonché reggente dell’Ipsia Pocognoni di Matelica, fa il punto della situazione all’inizio del nuovo anno scolastico.

«Saluto innanzi tutto le nuove direttrici dell’ufficio scolastico regionale, Donatella D’Amico, e provinciale, Alessandra Belloni, e spero che in breve si ritorni al lavoro per la ricostruzione post sisma del plesso centrale del nuovo Itts Divini, distinto dall’edificio di proprietà della Provincia presso cui si trovano già le classi di Chimica e Meccanica, dopo il completamento dei locali della palestra. Da ciò che ha detto a suo tempo il nuovo commissario straordinario Castelli ci sono fondate speranze che si possa riprendere per fine mese. Riguardo al personale siamo ancora in attesa di alcuni insegnanti, ragion per cui inizieremo al Divini con un paio di settimane ad orario ridotto. Per il futuro – anticipa Luciani – resta da valutare la possibilità di un accorpamento al Divini del Professionale settempedano Ercole Rosa che sta soffrendo a livello numerico anche per il fatto che la tendenza della scelta delle superiori degli studenti italiani è di 6 decimi per i licei. C’è curiosità per la riforma Valditara che ridurrebbe il percorso di tecnici e professionali a 4 anni con eventuali altri 2 di Istituti tecnici superiori (Its) che potrebbe attirare un maggiori numero di studenti verso tecnici e professionali».

