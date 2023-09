Inizia un nuovo anno scolastico. Come sarà? Quali novità ci riserva e quali nuove sfide? Per chi lavora nel mondo della scuola o studia, è un percorso iniziato già molte volte; ogni anno scolastico sembra ripetersi come il precedente, ma in realtà ciascuno di noi vive la “magia dell’inizio dell’anno scolastico”, che si ripropone con rinnovato entusiasmo ed apprensione.

Quest’anno c’è stato un cambio al vertice dell’Ufficio scolastico regionale, e per tutta la comunità scolastica delle Marche ciò deve essere fonte di serenità, in quanto ritengo di aver preso in consegna, a inizio agosto 2023, una realtà scolastica a ottimi livelli, ben strutturata professionalmente

ed efficace nelle scelte e nei percorsi. Visitando gli ambiti territoriali (Ascoli Piceno-Fermo, Macerata, Ancona, Pesaro Urbino) ho apprezzato un sentito spirito di accoglienza ed ho percepito una forza ed una resilienza infaticabili, che hanno portato la scuola marchigiana ad affrontare i momenti terribili appena trascorsi (alluvione, covid, sisma…) e a trasformare le difficoltà in nuove opportunità, con uno sguardo fiducioso verso il futuro.

Troverete quest’anno scolastico un maggior numero di personale scolastico in servizio e di docenti in cattedra fin dal primo giorno di scuola, anche se, a parer mio, la sfida per superare il precariato non può dirsi ancora vinta… Con uguale impegno e partecipazione cercheremo di affrontare insieme alla Regione la questione del dimensionamento scolastico che si profila all’orizzonte e che richiede un dialogo e una condivisione con tutta la comunità educante. Tante altre sfide ci attendono: dall’internazionalizzazione alla strutturazione di un tavolo di lavoro condiviso per azioni sinergiche a favore dell’orientamento, dell’inclusione… ed altro ancora. Rivolgo a studenti e genitori un saluto caloroso e i migliori auguri per un anno scolastico pieno di soddisfazioni. Ugualmente vi chiedo di collaborare affinché si possa restituire alla scuola il ruolo educativo e sociale che le è proprio, in piena collaborazione con la famiglia e, soprattutto nelle scuole superiori di secondo grado, con gli studenti.

Ai docenti e al personale Ata un messaggio augurale per un anno scolastico in cui possiate ottenere validi risultati con gli alunni a voi affidati e gratificazioni personali in tutti i momenti vissuti nel mondo della scuola. Ai Dsga porgo un augurio di forza e serenità, indispensabili per portare avanti tutto il lavoro di una segreteria e di una scuola con sempre nuovi progetti, programmi ed iniziative, pur consapevole che, al momento, i numeri troppo contenuti di personale a disposizione, rendono difficoltoso riuscire a lavorare al meglio.

Ed infine l’augurio più significativo ai Dirigenti scolastici, che mi piace introdurre con la classica locuzione “dulcis in fundo”. A loro un messaggio di forte condivisione per tutto ciò che affronteranno in questo anno scolastico… A loro chiedo, come già hanno dimostrato, di continuare a rappresentare con orgoglio e spirito costruttivo la Scuola, nei momenti di sinergia con gli enti territoriali, istituzioni pubbliche e private. Buon anno scolastico!

Donatella D’Amico

nuova dirigente dell’Ufficio scolastico regionale