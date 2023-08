Il Corpo filarmonico “Francesco Adriani”, diretto dal maestro Vanni Belfiore, è tornato a esibirsi davanti agli anziani ospiti della Casa di riposo “Lazzarelli” in un concerto estivo ospitato nel piazzale intitolato al dottor Furbetta. Da tempo immemorabile la banda settempedana festeggia con i nonnini e le nonnine accolti dall’Azienda comunale di servizi alla persona la patrona della musica, Santa Cecilia, ma alcuni problemi hanno impedito quest’anno il normale svolgimento dell’iniziativa.

Per questo si è concretizzata l’idea di accogliere i musicisti in un contesto ed in una stagione diversi per consentire anche ai familiari e agli amici degli

ospiti di apprezzare lo spettacolo. L’esibizione si è aperta e conclusa con l’inno di Mameli. Per l’occasione il maestro Vanni Belfiore ha dismesso gli abiti di direttore per assumere quelli di musicista e ha lasciato la direzione ad Elisa, una delle animatrici della Lazzarelli che si è disimpegnata piuttosto bene. All’iniziativa hanno preso parte anche il sindaco Rosa Piermattei e il vice sindaco e assessore alla Cultura, Vanna Bianconi, oltre alla

presidente dal Corpo filarmonico, Alessandra Aronne.