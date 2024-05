Nei guai una coppia del luogo per aver rapinato un commerciante di auto

Nel dicembre scorso a San Severino, in viale Bigioli, all’interno di un parcheggio sito nelle immediate vicinanze della locale scuola media, in coincidenza con l’orario di uscita degli alunni, veniva commessa una rapina aggravata ai danni di un commerciante di autovetture, abitante fuori provincia.

L’uomo, che nei giorni precedenti aveva distribuito a San Severino dei biglietti pubblicitari della sua attività commerciale, veniva attirato nella cittadina con l’inganno da una donna che, fingendosi intenzionata a vendergli la sua autovettura, aveva fissato un appuntamento all’interno del parcheggio.

Quando però il commerciante era arrivato sul posto era stato avvicinato e picchiato da due persone parzialmente travisate, che gli avevano strappato di dosso il giubbetto, con all’interno il portafoglio con il denaro necessario all’acquisto del veicolo, che fittiziamente gli era stato proposto.

Subita la rapina la vittima era riuscita a scappare e a chiamare il numero di emergenza 112; raggiunto da una pattuglia del Comando Stazione Carabinieri di San Severino, aveva denunciato quanto accadutogli.

Il Comando Arma settempedano, con la collaborazione dei militari del Nucleo Operativo Carabinieri di Tolentino, ha avviato un’attività investigativa finalizzata a raccogliere elementi utili per individuare gli autori del grave fatto delittuoso.

La testimonianza della vittima, nonché l’immediata acquisizione delle immagini registrate dalle numerose telecamere del sistema di videosorveglianza del Comune di San Severino, prontamente fornite dalla Polizia locale, permetteva di stabilire in maniera precisa luoghi e tempi della commissione del reato.

Sotto la direzione della Procura della Repubblica di Macerata, sono stati quindi acquisiti i tabulati telefonici della vittima e dell’utenza con cui era stata contattata per l’appuntamento. L’attività investigativa, sia di tipo tecnico che di tipo convenzionale, basata sull’analisi dei traffici telefonici, sulle fonti testimoniali, sulla visualizzazione delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza comunali, ha permesso di ricostruire con precisione sia tutte le fasi preparatorie del grave reato, nonché quelle esecutive, individuando i responsabili.

La Procura della Repubblica di Macerata ha quindi richiesto ed ottenuto due misure cautelari personali a carico di un uomo e una donna del posto, già noti per vari precedenti di polizia.

Gli indagati nel fine settimana sono stati pertanto sottoposti agli arresti domiciliari e potranno esporre le proprie difese nelle prossime fasi del procedimento.