Domenica da “scacco matto” per il pass al Campionato italiano giovanile

Domenica 19 maggio si svolge a San Severino il torneo regionale di scacchi valido per la qualificazione al campionato italiano giovanile. L’evento viene ospitato nei locali della bocciofila, in viale della Resistenza, ed è organizzato dall’associazione La Torre Smeducci, con l’istruttore Marco Pelagalli coordinatore della manifestazione.

Si svolgeranno 5 turni di gioco a cominciare dalle ore 14.15.

L’iscrizione al torneo è di 15 euro.

Al termine del torneo è prevista l’estrazione – fra tutti i partecipanti – di un premio molto ambito come la Nintendo Switch.

In questi giorni, intanto, si sta svolgendo in Abruzzo il campionato nazionale studentesco di scacchi, dopo la fase regionale organizzata a Tolentino dalla Scuola “Don Bosco” e dalla Federazione scacchistica italiana in collaborazione con La Torre Smeducci.

“E’ stata un’edizione record – dice Marco Pelagalli – con circa 400 partecipanti, fra alunni di Primaria e Media e studenti delle Superiori, provenienti da tutte le province delle Marche. Quasi il doppio rispetto al 2023, anno di ripartenza dopo la pausa per Covid. Molto alto, quindi, il livello delle sfide. In palio c’erano il titolo regionale e il pass per la fase nazionale del campionato che si svolge a Montesilvano (dal 12 al 15 maggio; ndr)”.