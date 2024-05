Notte dei musei, occasione di scoperta dei nostri “tesori”. Novità per sosta e transito

In occasione della “Notte dei musei”, in programma per sabato 18 maggio, la Polizia locale ha emesso un’Ordinanza con la quale vengono previste limitazioni al traffico veicolare e alla sosta nel centro cittadino. In particolare dalle ore 14.30, dopo la fine del mercato settimanale, alle ore 23.30 viene istituito il divieto di transito assieme a quello di sosta in tutta Piazza del Popolo e in via Ercole Rosa fino all’intersezione con viale Bigioli.

Nello stesso orario verranno istituiti divieti di transito e sosta in via Garibaldi eccetto i residenti che percorreranno la strada in senso unico alternato in entrata o in uscita. Per tutti varrà l’obbligo di proseguire dritto da via Nazario Sauro a via Salimbeni e da via Massarelli a via Salimbeni.

Dalle ore 20 verrà inoltre istituito il divieto di sosta in via Cesare Battisti dal civico n. 11 al civico n. 15, negli spazi antistanti il palazzo vescovile.

Dalle ore 20 alle ore 23.30 divieto di accesso in via Massarelli fino all’intersezione con via Cesare Battisti eccetto i residenti in centro storico muniti di apposito pass, i possessore di contrassegno invalidi, le forze di polizia e i mezzi di soccorso

L’anteprima

Nel frattempo, il museo archeologico “Giuseppe Moretti” ospita venerdì 17 maggio l’anteprima dedicata agli ospiti della Casa di riposo “Lazzarelli”.

Si tratta di un tour promosso dalla Rete museale dell’Alta Valle del Potenza che sarà guidato dalla direttrice Federica Galazzi.

Gli anziani saranno accompagnati in una visita inclusiva e accessibile alla struttura.

L’appuntamento si inserisce nell’ambito delle iniziative della “Notte dei musei”, evento culturale che – come noto – proporrà visite, mostre e laboratori, incontri e molto altro ancora.

La “Notte dei musei”

Sabato 18 giugno, dalle ore 21, le guide turistiche accompagneranno i visitatori alla scoperta del centro storico con ritrovo e partenza dalla sede della Pro loco, in piazza.

E sempre dalle ore 21 tour, con guida e navetta con partenza dalla chiesa di San Domenico, per il santuario di Madonna dei Lumi, dove sono in programma visite culturali, per Castello al monte, con visite culturali al museo archeologico e al chiostro, e per il MusET, il museo dell’Elettricità di borgo Conce, oltre che per il Museo del Territorio.

Per info e prenotazioni ci si può rivolgere alla Pro loco: telefono 0733638414.

Per la “Notte dei musei”, poi, porte aperte al Feronia con visite culturali e laboratorio di giochi tradizionali con le scuole dell’Infanzia, alla sede dell’Accademia Feronia, con visite e momenti musicali, alla biblioteca “Francesco Antolisei” con mostra sul fumetto italiano e “Notte bianca, Notte di storie” a cura dell’associazione Sognalibro.

Dalle ore 21 visite anche al MARec, il museo dell’arte recuperata, a palazzo vescovile, e a palazzo Servanzi Confidati dove è allestito il museo dedicato alla seconda guerra mondiale e alla “Campagna d’Italia”.

Porte aperte, sempre dalle ore 21, anche alla chiesa di San Rocco e alla sede dell’associazione storica Palio dei Castelli dove si potrà prendere visione delle armi e dei costumi medievali della rievocazione storica cittadina.

La sede dell’Uteam, in via Salimbeni, accoglierà dalle ore 21 i laboratori di fotografia, pittura e ceramica promossi in collaborazione con l’associazione “Luci e Pietre”, oltre agli incontri intergenerazionali, e ospiterà Maria Rosaria Fortini e le favole.

Visite culturali sono in programma pure all’interno della basilica di San Lorenzo e nella sede dell’associazione Help così come nella chiesa di San Domenico.