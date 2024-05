Comune, selezione per funzionario amministrativo: domande entro il 18 maggio

Il Comune di San Severino ha indetto una selezione pubblica, per solo colloquio, per l’eventuale assunzione di personale con qualifica di funzionario amministrativo a tempo pieno e determinato ex art. 50 bis Decreto legge 189/2016 – Ordinanza Pnc del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione n.17 del 14 aprile 2022, presso l’ area Lavori Pubblici – Ricostruzione – Urbanistica.

Il trattamento economico è quello previsto per l’area dei funzionari e delle elevate qualificazioni (ex categoria D – trattamento economico tabellare iniziale D1).

Per essere ammessi al colloquio viene richiesto il diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio, Economia politica, Scienze dell’amministrazione o titolo equipollente.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente tramite piattaforma inPA, compilando il relativo modulo online.

Il bando è pubblicato sul Portale del Reclutamento inPA (https://www.inpa.gov.it/). È pubblicato altresì all’Albo pretorio online e nella sezione “Concorsi” del sito internet del Comune di San Severino.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata, a pena di esclusione, entro le ore 23.59 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sul portale InPA (18 maggio 2024).