Avevano voluto suggellare il proprio amore ufficialmente, con rito civile, dopo essersi sposati anni fa con rituale ortodosso. Ultimo atto di un amore

vero, stretto di fronte al responsabile dell’Ufficio servizi demografici del Comune di San Severino, Giovanni Giuliani, sul lettino di una cameretta

dell’Hospice dove lei stava strenuamente combattendo contro una terribile malattia che purtroppo, in breve, non le ha concesso scampo.

Beatrice Sulma Seitour ha lasciato troppo presto il proprio sposo, Giuseppe Fiori, ma la sua memoria resta vivida, anche perché molti concittadini hanno voluto salutarla con un’offerta che, a vantaggio di associazioni benefiche, conferma la bontà d’animo dei due settempedani in un momento

particolare del loro, seppur breve, cammino in comune. Da parte della famiglia Fiori giungono quindi i ringraziamenti ai tanti che hanno salutato

una bella favola e la memoria della sposa con un contributo tangibile, utile a chi, quotidianamente, combatte per salvaguardare la salute del prossimo.

Lu.Mus.