Non sentiremo più la sua voce alla radio, ci mancheranno le sue battute e i suoi consigli musicali. Alberto di Cesolo non potrà più andare on air… Ma siamo certi che dall’etere – la parte più alta, pura e luminosa dello spazio, oltre il limite dell’atmosfera terrestre – continuerà a trasmetterci la sua energia, la sua voglia di vivere.

Parliamo di Alberto Piantoni, stroncato improvvisamente da un malore a soli 61 anni. E’ stato un pioniere nel mondo delle radio libere, una “colonna” della mitica Radio7 di San Severino e ancora oggi coltivava quella passione da speaker attraverso i microfoni di Radio Nuova Macerata, emittente in cui conduceva una propria trasmissione – “Serata con Alberto di Cesolo” e con la quale collaborava ormai da più di trent’anni.

Da poco in pensione (era stato impiegato a lungo al Cityper di Tolentino), Alberto abitava nella sua Cesolo ed era molto conosciuto in città. Lascia la moglie Katja, le figlie Francesca e Patrizia con Ario, la sorella Silvana, le nipoti Beatrice e Cristina.

I funerali saranno celebrati mercoledì 23 agosto, alle 9.30, nella chiesa della Pieve (al rione Settempeda), partendo dalla sala del commiato “Il tempio degli angeli”, dove è stata allestita la camera ardente. La salma sarà poi tumulata nel cimitero di Cesolo.