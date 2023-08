Laure e Thibaut, due giovani provenienti dal Belgio, hanno coronato il loro sogno d’amore, sabato 19 agosto, unendosi in matrimonio nella chiesa abaziale di san Lorenzo in Doliolo.

Lo stile della chiesa e il fascino delle colline marchigiane sono stati determinanti per la scelta del luogo.

La sposa, Laure Lohest, 27 anni, di Bruxelles, è medico, mentre lo sposo Thibault van Duyse, 27 anni, di Liège è un architetto di spazi esterni e giardini.

Il rito è stato celebrato dal reverendo Tommy Scholtes, cappellano della chiesa gesuita di Saint-Jean-Berchmans e amico della famiglia della sposa.

I genitori della sposa, dopo aver viaggiato per diverso tempo all’estero per motivi di lavoro, sono approdati a San Severino da alcuni anni e qui ora gestiscono un’azienda agricola in località Colmone.

“Ci sentiamo cittadini di questo territorio di tutto cuore – ci ha detto la mamma della sposa – e abbiamo scelto la chiesa di san Lorenzo per il suo stile antico e per la sua forma basilicale, che hanno contribuito a rendere suggestiva la cerimonia nuziale”.

Ricordiamo che la basilica è costituita da una parte inferiore a tre navate e da una tribuna che si raggiunge salendo dodici gradini di pietra bianca.

L’aula superiore è stata occupata dagli oltre centocinquanta invitati, tra parenti e amici, di cui alcuni pure di San Severino.

La cerimonia, che si è svolta tutta in lingua francese, è stata accompagnata dai canti del coro formato da quindici elementi.

Nei giorni precedenti per i preparativi e per l’addobbo della chiesa, semplice, in stile country, hanno partecipato parenti e amici.

Per far parcheggiare le auto degli invitati è stato utilizzato l’ex campetto di calcio di San Paolo messo a disposizione dalla parrocchia di san Lorenzo in collaborazione con il Cinema san Paolo.

La redazione del Settempedano formula agli sposi i migliori auguri per un futuro radioso insieme.

Fiorino Luciani